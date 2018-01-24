Коутиньо и Мина попали в заявку «Барселоны» на кубковый матч с «Эспаньолом»

Новички «Барселоны» Филиппе Коутиньо и Йерри Мина попали в заявку команды на ответный кубковый матч с «Эспаньолом», который состоится 25 января. Напомним, что в первом выездном матче «Барселона» минимально проиграла.
Заявка «Барселоны»: Силлессен, тер Штеген, Семеду, Серхи Роберто, Пике, Умтити, Йерри Мина, Альба, Динь, Бускетс, Иньеста, Ракитич, Коутиньо, Паулиньо, Андре Гомеш, Месси, Алькасер, Л. Суарес, Видаль.
Потому что тренер барсы выставит норм состав, в отличие от Зидана!
И Барса наверное возьмет и кубок, и Лигу! Валенсия и Севилья, это уже другой уровень!
Потому что тренер барсы выставит норм состав, в отличие от Зидана!
И Барса наверное возьмет и кубок, и Лигу! Валенсия и Севилья, это уже другой уровень!