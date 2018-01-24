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Коутиньо и Мина попали в заявку «Барселоны» на кубковый матч с «Эспаньолом»

вчера, 23:09
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол23:30 Не начался

Новички «Барселоны» Филиппе Коутиньо и Йерри Мина попали в заявку команды на ответный кубковый матч с «Эспаньолом», который состоится 25 января. Напомним, что в первом выездном матче «Барселона» минимально проиграла.

Заявка «Барселоны»: Силлессен, тер Штеген, Семеду, Серхи Роберто, Пике, Умтити, Йерри Мина, Альба, Динь, Бускетс, Иньеста, Ракитич, Коутиньо, Паулиньо, Андре Гомеш, Месси, Алькасер, Л. Суарес, Видаль.

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Все комментарии
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 09:40
Вот это состав)) вперёд ребята)) громите))
Ikarus74
Ikarus74 ответил Шишанутый
сегодня в 02:07
Шишанутый:
Эспаньолу!
Зря ты так написал вчера, уже сегодня аукнулось))))))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:55
У Эспаньола не хватит сил пройти такую Барселону!
Потому что тренер барсы выставит норм состав, в отличие от Зидана!
И Барса наверное возьмет и кубок, и Лигу! Валенсия и Севилья, это уже другой уровень!
starche
starche
сегодня в 01:09
Ждём с нетерпением.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил Шишанутый
сегодня в 00:04
Шишанутый:
Эспаньолу!
Мнение глора мне не интересно)
Шишанутый
Шишанутый ответил barcelona and cruyff
вчера в 23:55
barcelona and cruyff:
Вот и посмотрим на них на поле. Удачи!
Эспаньолу!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:54
Печально,Маскерано нету.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
вчера в 23:48
Вот и посмотрим на них на поле. Удачи!
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