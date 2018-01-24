Коутиньо и Мина попали в заявку «Барселоны» на кубковый матч с «Эспаньолом»

Новички «Барселоны» Филиппе Коутиньо и Йерри Мина попали в заявку команды на ответный кубковый матч с «Эспаньолом», который состоится 25 января. Напомним, что в первом выездном матче «Барселона» минимально проиграла.

Заявка «Барселоны»: Силлессен, тер Штеген, Семеду, Серхи Роберто, Пике, Умтити, Йерри Мина, Альба, Динь, Бускетс, Иньеста, Ракитич, Коутиньо, Паулиньо, Андре Гомеш, Месси, Алькасер, Л. Суарес, Видаль.