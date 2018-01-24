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«Валенсия» вышла в полуфинал Кубка Испании, победив «Алавес» по пенальти

вчера, 23:40
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)2 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияЗакончился после серии пенальти

«Валенсия» вышла в полуфинал Кубка Испании. В ответном матче 1/4 финала турнира «Валенсия» уступила «Алавесу» со счетом 1:2, а так как первый матч завершился с точно таким же счетом, но только в пользу «летучих мышей», исход противостояния решался в серии послематчевых пенальти.

Витория-Гастейс, стадион «Мендисорроса»

«Алавес» - «Валенсия» 2:1 (0:0, по пенальти 2:3)
Голы: Эль-Хаддади 73, Собрино 86 - Мина 77.
Первый матч: 1:2.

«Алавес»: Сивера, Падилья, Дуарте, Лагуардия, Эли (Демирович 85), Пина, Гомес (Перес 72), Торрес, Педраса, Гвидетти (Эль-Хаддади 72), Собрино.
Главный тренер: Фернандес Абелардо.

«Валенсия»: Хуаме, Монтойя, Хосе Луис Гайя, Везу, Паулиста (Гарай 23), Парехо, Максимович (Лоренсо 77), Кондогбиа, Гедеш, Дзадза, Вьетто (Родриго 59).
Главный тренер: Марселино Гарсия Тораль.

Предупреждения: Торрес 48, Максимович 50, Везу 61, Педраса 66, Кондогбиа 79, Эль-Хаддади 80, Парехо 85, Гуэдеш 93, Пина 96, Дуарте 97, Лоренсо 103.

Судья: Альварес Искьердо.

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Все комментарии
борька
борька
сегодня в 10:15
Дожали
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 09:00
Амунт! Играли страшно, с мотивацией на подобных соперников огромные проблемы...
REALный Мадрид
REALный Мадрид
сегодня в 07:45
Эх жаль ! Не хватило совсем чучуть(
denmig
denmig
сегодня в 06:28
Да всё понятно было! - сливки долой хоть кто-то должен был остаться!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:55
Валенсию с победой! Теперь ждем такого же прохода в полуфинал в серии по пеналти Эспаньола где Месська промажет решающий удар.
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