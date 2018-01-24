«Валенсия» вышла в полуфинал Кубка Испании, победив «Алавес» по пенальти

«Валенсия» вышла в полуфинал Кубка Испании. В ответном матче 1/4 финала турнира «Валенсия» уступила «Алавесу» со счетом 1:2, а так как первый матч завершился с точно таким же счетом, но только в пользу «летучих мышей», исход противостояния решался в серии послематчевых пенальти.

Витория-Гастейс, стадион «Мендисорроса»

«Алавес» - «Валенсия» 2:1 (0:0, по пенальти 2:3)

Голы: Эль-Хаддади 73, Собрино 86 - Мина 77.

Первый матч: 1:2.

«Алавес»: Сивера, Падилья, Дуарте, Лагуардия, Эли (Демирович 85), Пина, Гомес (Перес 72), Торрес, Педраса, Гвидетти (Эль-Хаддади 72), Собрино.

Главный тренер: Фернандес Абелардо.

«Валенсия»: Хуаме, Монтойя, Хосе Луис Гайя, Везу, Паулиста (Гарай 23), Парехо, Максимович (Лоренсо 77), Кондогбиа, Гедеш, Дзадза, Вьетто (Родриго 59).

Главный тренер: Марселино Гарсия Тораль.

Предупреждения: Торрес 48, Максимович 50, Везу 61, Педраса 66, Кондогбиа 79, Эль-Хаддади 80, Парехо 85, Гуэдеш 93, Пина 96, Дуарте 97, Лоренсо 103.

Судья: Альварес Искьердо.