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Итурбе порвал «кресты» и вернется в расположение «Ромы»

вчера, 23:40

Нападающий «Тихуаны» Хуан Итурбе вернется в расположение «Ромы», которая обладает правами на футболиста.

24-летний игрок отправился в Мексику летом, и у «Тихуаны» было обязательство выкупа футболиста за 5 млн евро, если тот проведет определенное количество матчей. Парагваец провел 17 встреч, ни разу не забив, но недавно повредил крестообразную связку колена, что вывело его из строя примерно на полгода.

Теперь «Тихуана» не выкупит футболиста, а сам он возвращается в Рим, где будет лечиться.

В 2014 году «Рома» заплатила за Итурбе 24,5 млн евро, но этот трансфер обернулся для «волков» полным провалом.

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Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 06:48
парагваец за 24,5 ляма евро ? Вот у кого Зенит научился деньгами тратиться ))))
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Red-green-Hooligans
сегодня в 05:00
Red-green-Hooligans:
зенька таких любит привозить, думаю Рома за 15-30 лямов отпустит ))
они еще от своего топчика не избавились)))
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans ответил BESTjuventus10
сегодня в 04:13
BESTjuventus10:
провел 17 встреч ни разу не забив. вот это топчик))
зенька таких любит привозить, думаю Рома за 15-30 лямов отпустит ))
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 02:34
провел 17 встреч ни разу не забив. вот это топчик))
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