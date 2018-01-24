Итурбе порвал «кресты» и вернется в расположение «Ромы»

Нападающий «Тихуаны» Хуан Итурбе вернется в расположение «Ромы», которая обладает правами на футболиста.

24-летний игрок отправился в Мексику летом, и у «Тихуаны» было обязательство выкупа футболиста за 5 млн евро, если тот проведет определенное количество матчей. Парагваец провел 17 встреч, ни разу не забив, но недавно повредил крестообразную связку колена, что вывело его из строя примерно на полгода.

Теперь «Тихуана» не выкупит футболиста, а сам он возвращается в Рим, где будет лечиться.

В 2014 году «Рома» заплатила за Итурбе 24,5 млн евро, но этот трансфер обернулся для «волков» полным провалом.