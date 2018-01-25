Конте: «Жаль покидать этот турнир, ведь „Челси“ хорошо шёл»

Наставник «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:2) в ответной полуфинальной встрече Кубка Лиги и вылет своей команды из турнира:

«Я разочарован конечным результатом. Вот, о чём я сейчас думаю. Но я также думаю, что мои парни должны быть довольны приложенными усилиями. Мы пытались выйти в финал, но пропустили два гола, и нам не повезло – пару раз мяч почти влетел в ворота соперника. Мне жаль, потому что мы хорошо шли по турнирной сетке. Жаль перед игроками и болельщиками.

Мы начали встречу очень хорошо, здорово сыграли первый тайм, и во втором были очень сбалансированными. Но это непросто, когда травмируется один из лучших ваших игроков, особенно, когда вместо него может выйти только Росс Баркли. Ему ещё многое предстоит улучшить. Он работает с нами всего две недели.

Я ни в чём не нуждаюсь, я тренер, и я продолжаю работать со своими футболистами».