Конте: «Жаль покидать этот турнир, ведь „Челси“ хорошо шёл»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Германия. Бундеслига 2
  • Франция. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Катар. Старс Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П - - -
  • Главные новости
  • Все новости
08:57
«Спартак» отправился на свой второй сбор23
03:26
«Спартак» может приобрести Льяича за 12 млн евро34
01:22
«Реал» дома уступил «Леганесу» и вылетел из Кубка Испании202
00:53
«Арсенал» вышел в финал Кубка английской Лиги48
23:40
«Валенсия» вышла в полуфинал Кубка Испании, победив «Алавес» по пенальти5
10:32
МЮ потребует у «Реала» около 100 млн евро за Де Хеа0
10:29
«Рубин» вылетел в Турцию, где проведет второй сбор0
10:18
Наставник сборной Исландии рассчитывает посетить игры «Ростова»2
10:16
Гендиректор «СКА-Хабаровска»: «Мы планируем приобрести ещё троих или четверых футболистов»1
10:11
Бирхофф: «В Ватутинках сборная Германии сможет уединенно подготовиться к ЧМ-2018»1
10:07
Саутгейт: «Ждем от России превосходного проведения ЧМ-2018»0
09:40
Роналду обвинил трех игроков «Реала» в вылете от «Леганеса»15
09:26
Бауэр: «Бердыев как отец - не кричит, а старается помочь»11
09:18
Венгер: «„Арсенал“ достаточно силён и без Обамеянга»1
08:46
Агент: «Пасторе в „Интере“? Это невозможно»0
08:34
Чернышов: «Россия всегда ставит максимальные задачи, а потом бывают разочарования»5
08:22
Бауэр: «В Англии удивлены, как сильно мне нравилось в России»7
07:54
Де Брюйне: «То, что Санчес выбрал МЮ, а не „Сити“, значения не имеет»3
07:35
Впечатляющий сэйв Патрисиу в матче с «Порту»4
07:13
Бутрагеньо – о вылете «Реала»: «Это не тот результат, на который мы рассчитывали»3
07:01
Ван Марвейк: «Австралия поедет на ЧМ не просто ради борьбы. Я хочу побеждать»1
06:44
Мостовой: «Идея создания Лиги Наций пока не кажется мне правильной»10
06:22
«Рубину» и «Тосно» запрещено регистрировать новичков14
05:53
Зидан согласен с тем, что противостояние с ПСЖ может определить его будущее в «Реале»21
05:39
Лаутаро Мартинес, которого сватали в «Атлетико», сообщил об интересе «Реала»1

Конте: «Жаль покидать этот турнир, ведь „Челси“ хорошо шёл»

сегодня, 01:43
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Наставник «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:2) в ответной полуфинальной встрече Кубка Лиги и вылет своей команды из турнира:

«Я разочарован конечным результатом. Вот, о чём я сейчас думаю. Но я также думаю, что мои парни должны быть довольны приложенными усилиями. Мы пытались выйти в финал, но пропустили два гола, и нам не повезло – пару раз мяч почти влетел в ворота соперника. Мне жаль, потому что мы хорошо шли по турнирной сетке. Жаль перед игроками и болельщиками.

Мы начали встречу очень хорошо, здорово сыграли первый тайм, и во втором были очень сбалансированными. Но это непросто, когда травмируется один из лучших ваших игроков, особенно, когда вместо него может выйти только Росс Баркли. Ему ещё многое предстоит улучшить. Он работает с нами всего две недели.

Я ни в чём не нуждаюсь, я тренер, и я продолжаю работать со своими футболистами».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Наставник сборной Исландии рассчитывает посетить игры «Ростова»
Сегодня, 10:18 2
Бирхофф: «В Ватутинках сборная Германии сможет уединенно подготовиться к ЧМ-2018»
Сегодня, 10:11 1
Саутгейт: «Ждем от России превосходного проведения ЧМ-2018»
Сегодня, 10:07 0
Бауэр: «Бердыев как отец - не кричит, а старается помочь»
Сегодня, 09:26 11
Венгер: «„Арсенал“ достаточно силён и без Обамеянга»
Сегодня, 09:18 1
Де Брюйне: «То, что Санчес выбрал МЮ, а не „Сити“, значения не имеет»
Сегодня, 07:54 3
Обсудить
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:02
"когда вместо него может выйти только Росс Баркли" - деклассировал своего игрока))
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 09:27
Похоже, он вообще не понимает что проблемы серьёзные. В основном, из-за шлака который он понапокупал
AshleyRose
AshleyRose
сегодня в 08:34
Зато от Косты избавился, молодец. А он бы пригодился, парень хоть и грязный и возможно не очень как человек, но грызет газон ради клуба и пахарь.
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 07:16
Заплакал..
vastudio
vastudio
сегодня в 04:36
Не пи...... бы, шли они хорошо. Атака в этом сезоне просто никакущая. Косты уже нет, и сколько матчей на нули. Нужно что-то менять, и не брать шлак отработанный .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100