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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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Венгер: «В первом тайме мы проявили к „Челси“ слишком много уважения»

сегодня, 01:59
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Челси» (2:1) в ответной полуфинальной игре Кубка Лиги и выход своей команды в финал соревнования:

«В первом тайме мы играли со слишком большим уважением к „Челси“ и предоставили им много свободного пространства. Команда была немного напугана и от этого пострадала.

Мы играли не лучшим образом, но во втором тайме смогли взять ход матча под свой контроль. Знали, что можем выступить лучше во второй половине встречи, и сделали это. В первом тайме мы наблюдали за тем, как „Челси“ играет в футбол, но после перерыва стали действовать жёстче.

Мы потеряли замечательного игрока с уходом Санчеса, но, когда команда не понимает, что происходит в раздевалке, футболистам сложнее сосредоточиться на футболе.

У нас есть некоторое время, чтобы подготовиться к финалу. Будем очень рады болельщикам „Арсенала“ на „Уэмбли“. Мы уже бывали там несколько раз, но рады снова вернуться на этот стадион».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:48
Чукотский проект не заслуживает не какого уважения.
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 02:09
Недооценили соперника, пришлось с ним возиться..
mphuZ
mphuZ
сегодня в 02:01
"..когда команда не понимает, что происходит в раздевалке, футболистам сложнее сосредоточиться на футболе."

Вот именно. Теперь осталось разобраться с последней "проблемой раздевалки" - Обамеянгом, и двигаться дальше по сезону))
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