Венгер: «В первом тайме мы проявили к „Челси“ слишком много уважения»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Челси» (2:1) в ответной полуфинальной игре Кубка Лиги и выход своей команды в финал соревнования:

«В первом тайме мы играли со слишком большим уважением к „Челси“ и предоставили им много свободного пространства. Команда была немного напугана и от этого пострадала.

Мы играли не лучшим образом, но во втором тайме смогли взять ход матча под свой контроль. Знали, что можем выступить лучше во второй половине встречи, и сделали это. В первом тайме мы наблюдали за тем, как „Челси“ играет в футбол, но после перерыва стали действовать жёстче.

Мы потеряли замечательного игрока с уходом Санчеса, но, когда команда не понимает, что происходит в раздевалке, футболистам сложнее сосредоточиться на футболе.

У нас есть некоторое время, чтобы подготовиться к финалу. Будем очень рады болельщикам „Арсенала“ на „Уэмбли“. Мы уже бывали там несколько раз, но рады снова вернуться на этот стадион».