Ребко и Кузнецов будут играть за «Ротор»

Волгоградский «Ротор», как и ожидалось, достиг договорённости о заключении контракта с экс-полузащитником «Спартака», «Динамо» и сборной России Алексеем Ребко.

«Решение перейти в „Ротор“ принял сразу. Очень хочу играть. У нас подбирается очень хороший состав, и мне очень нравится наша команда. Считаю, что нам хватит времени сыграться, чтобы показать достойный результат в весенней части первенства. Постараюсь помочь команде подняться как можно выше в таблице, и сохранить прописку. Знаю, что в Волгограде любят футбол, умеют болеть, и мы постараемся не ударить в грязь лицом и выполнить задачу», — прокомментировал переход 31-летний Ребко.

Состав «Ротора» также пополнил хавбек из «Томи» Сергей Кузнецов.