Рамос: «Вылет из Кубка – это провал, но у нас всё ещё есть Лига чемпионов»

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал вылет «Королевского клуба» от «Леганеса» в 1/4 финала Кубка Испании:

«Вылет из Кубка – это провал. Сейчас настали трудные времена, но мы должны как можно сильнее объединиться, а не отбрасывать оставшуюся часть сезона. Мы должны учиться на ошибках.

Мы все несём ответственность за результат. Надеемся, что это позитивно отразится на нашем будущем. У нас всё ещё есть Лига чемпионов.

Зидан? Я не большой фанат реформ. Мы первые, кто встанет на защиту Зидана».