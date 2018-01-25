Ван Марвейк: «Австралия поедет на ЧМ не просто ради борьбы. Я хочу побеждать»

Голландский специалист Берт ван Марвейк прокомментировал своё назначение на пост главного тренера сборной Австралии:

«Мне многое известно о футболистах сборной, и я помню, как играла команда, по двум отборочным матчам ЧМ-2018 против неё [в качестве наставника сборной Саудовской Аравии].

Меня также впечатлила работа Федерации футбола Австралии, проделанная в отношении национальной команды за последние несколько лет. Спасибо руководителям за оказанное мне доверие. Я сказал им, что мы поедем в Россию не просто бороться – я хочу одерживать победы».