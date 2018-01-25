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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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Бутрагеньо – о вылете «Реала»: «Это не тот результат, на который мы рассчитывали»

сегодня, 07:13
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

Директор «Реала» по связям с общественностью, бывший нападающий «сливочных» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал вылет мадридского клуба из Кубка Испании после домашнего поражения от «Леганеса» (1:2) в ответном матче 1/4 финала:

«Это не тот результат, на который мы рассчитывали, и это требует размышлений. Мы думали, что сумеем пробиться в полуфинал, но теперь нам нужно сосредоточиться на оставшихся поединках, вот что важно. Это плохой вечер для нас, мы не ожидали, что всё так произойдёт.

Логично, что болельщики расстроены таким исходом, и мы сожалеем об этом. Мы всегда хотим, чтобы они гордились командой, к этому стремятся и футболисты, поэтому мы выражаем сожаление.

Что касается решения Зидана обойтись без ведущих игроков, то это техническое решение, которого мы не касаемся. Мы не любим высказывать своё мнение по этому поводу.

Мы должны поздравить „Леганес“. То, как они играли, заслуживает похвалы».

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:30
А кто ожидал такого результата? Наверное букмекеры и сам Реал!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 08:02
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 07:39
    Зидан велик!
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