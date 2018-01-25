Бутрагеньо – о вылете «Реала»: «Это не тот результат, на который мы рассчитывали»

Директор «Реала» по связям с общественностью, бывший нападающий «сливочных» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал вылет мадридского клуба из Кубка Испании после домашнего поражения от «Леганеса» (1:2) в ответном матче 1/4 финала:

«Это не тот результат, на который мы рассчитывали, и это требует размышлений. Мы думали, что сумеем пробиться в полуфинал, но теперь нам нужно сосредоточиться на оставшихся поединках, вот что важно. Это плохой вечер для нас, мы не ожидали, что всё так произойдёт.

Логично, что болельщики расстроены таким исходом, и мы сожалеем об этом. Мы всегда хотим, чтобы они гордились командой, к этому стремятся и футболисты, поэтому мы выражаем сожаление.

Что касается решения Зидана обойтись без ведущих игроков, то это техническое решение, которого мы не касаемся. Мы не любим высказывать своё мнение по этому поводу.

Мы должны поздравить „Леганес“. То, как они играли, заслуживает похвалы».