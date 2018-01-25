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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Бауэр: «В Англии удивлены, как сильно мне нравилось в России»

сегодня, 08:22

Бывший игрок «Рубина» Мориц Бауэр с теплотой отозвался о казанском клубе и России в целом.

«Вообще, в России всё было неожиданно хорошо. Мы в Европе по-другому смотрим на Россию, и сейчас в Англии люди удивлены тем, как сильно мне понравилось там жить. Если меня спросят, смогу ли я снова вернуться в Россию, я скажу: „Да“. Культура очень приятная, люди приветливые и дружелюбные. „Рубин“ – отличный клуб с базой высокого уровня и совершенно невероятной „Казань Ареной“. В общем, условия отличные, и проблемы команды были связаны не с окружающими факторами. Поэтому да, я бы легко приехал в Россию снова.

Главное впечатление от Казани - люди. Мне все старались помочь, все проявляли заботу, я навсегда запомню эту дружелюбную атмосферу Казани и „Рубина“ – все относились ко мне хорошо, от поваров на базе до болельщиков. Я по-настоящему почувствовал себя своим, чувствовал, что я живу с городом, с этими людьми. Думаю, этому помогло и то, что я выходил на поле, благодаря игре футболисты чувствуют себя намного счастливее».

Бауэр в январе перебрался в «Сток Сити».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 09:31
Мне понравилось высказывание Баура о России
Казанский
Казанский
сегодня в 09:24
Главное впечатление от Казани - люди. Мне все старались помочь, все проявляли заботу, я навсегда запомню эту дружелюбную атмосферу Казани и „Рубина“ – все относились ко мне хорошо, от поваров на базе до болельщиков.
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Что есть,то есть.Красавчик Бауэр.Отличный бек и удачи ему.Вот кого послом ЧМ от России надо делать,а не рэперов Мутных и прочхх Бузовых
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 09:04
А ведь сейчас это большой поступок - сказать о России хорошие слова, когда вокруг один негатив.
cska plus
cska plus
сегодня в 08:57
Странное удивление.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 08:51
Один из лучших, если не лучший был в Рубине. Жаль, что ушел. А за сказанное респект и уважуха. "Братья" англы наверное от злобы удавились.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 08:34
Молодец Мориц! За добрые слова-благодарность. Они хотели услышать слова похожие от Грасии, но обломились. Удачи в Сток Сити! Обязательно посмотрю его в матчах АПЛ.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 08:33
Сидят там на своём острове ,как ёжики в тумане и не знают ,что есть такая страна где ох...енное бабло платят просто за то ,что ты есть в списке своего клуба !!! А они там мячи рвут и траву жрут ! ))) Идиоты !!!
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