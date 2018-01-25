Бауэр: «В Англии удивлены, как сильно мне нравилось в России»

Бывший игрок «Рубина» Мориц Бауэр с теплотой отозвался о казанском клубе и России в целом.

«Вообще, в России всё было неожиданно хорошо. Мы в Европе по-другому смотрим на Россию, и сейчас в Англии люди удивлены тем, как сильно мне понравилось там жить. Если меня спросят, смогу ли я снова вернуться в Россию, я скажу: „Да“. Культура очень приятная, люди приветливые и дружелюбные. „Рубин“ – отличный клуб с базой высокого уровня и совершенно невероятной „Казань Ареной“. В общем, условия отличные, и проблемы команды были связаны не с окружающими факторами. Поэтому да, я бы легко приехал в Россию снова.

Главное впечатление от Казани - люди. Мне все старались помочь, все проявляли заботу, я навсегда запомню эту дружелюбную атмосферу Казани и „Рубина“ – все относились ко мне хорошо, от поваров на базе до болельщиков. Я по-настоящему почувствовал себя своим, чувствовал, что я живу с городом, с этими людьми. Думаю, этому помогло и то, что я выходил на поле, благодаря игре футболисты чувствуют себя намного счастливее».

Бауэр в январе перебрался в «Сток Сити».