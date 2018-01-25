Чернышов: «Россия всегда ставит максимальные задачи, а потом бывают разочарования»

Бывший защитник сборной России Андрей Чернышов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Наций. Россияне сыграют в группе с командами Турции и Швеции.

«Ждет интересная борьба, фаворита в группе не назову. Не могу однозначно сказать, что эта команда фаворит, а две другие уступают. Тут все более или менее ровно. Россияне всегда и везде ставят максимальные задачи, но в результате потом бывает много разочарований. Здесь нужно исходить из силы соперников, объективно их оценивать, не принижать свои достоинства, но и в то же время их не завышать.

Нужно идти от игры к игре и не ставить однозначно задачу выйти из группы. Эта задача должна быть, но невыход не должен стать очередной трагедией, разгоном игроков или тренерского состава».