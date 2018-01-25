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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Чернышов: «Россия всегда ставит максимальные задачи, а потом бывают разочарования»

сегодня, 08:34

Бывший защитник сборной России Андрей Чернышов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Наций. Россияне сыграют в группе с командами Турции и Швеции.

«Ждет интересная борьба, фаворита в группе не назову. Не могу однозначно сказать, что эта команда фаворит, а две другие уступают. Тут все более или менее ровно. Россияне всегда и везде ставят максимальные задачи, но в результате потом бывает много разочарований. Здесь нужно исходить из силы соперников, объективно их оценивать, не принижать свои достоинства, но и в то же время их не завышать.

Нужно идти от игры к игре и не ставить однозначно задачу выйти из группы. Эта задача должна быть, но невыход не должен стать очередной трагедией, разгоном игроков или тренерского состава».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:14
В основном одни разочарования
denmig
denmig
сегодня в 09:57
Так вот твой однофамилец ЧерныйМырдин так и сказал: хотели как лучше, а получили как всегда!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:44
Группы должны состоять из 4-х команд, а то при трех командах последний матч может превращаться в договорняк, как это было раньше на Чемпионатах Мира.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:22
Предел мечтаний выход из группы и то из-за того, что домашний чемпионат!
Россия ещё не разу на ЧМ из группы не выходила, так, что не стоит и в этот раз много от неё ждать, тем более за всю историю самый скудный состав, ну и тренер ......., лучше промолчать.
Ну, а выйдут из группы будет грандиознейший успех!
Надо трезво смотреть на реальность, а не разочаровываться от своих собственных ожидании!
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 08:35
Не. не всегда. На евро 2008 году вся страна молилась на хотя бы ничью с Грецией
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