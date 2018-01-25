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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Бауэр: «Бердыев как отец - не кричит, а старается помочь»

сегодня, 09:26

Бывший игрок «Рубина» Мориц Бауэр высоко оценил тренерские способности наставника казанцев Курбана Бердыева.

«Это очень спокойный тренер, даже тихий, но очень умный. Он отлично чувствует игроков, ко всем хорошо относится. Как отец, который нечасто с тобой разговаривает, но ему хватает взгляда, чтобы понять, что у тебя внутри. Поэтому мы не очень много говорили, но это и не нужно, мне всё равно было комфортно работать в его команде. Бердыев отлично разбирается в футболе, он учит игроков, показывает видео и всё объясняет.

Я чувствую, что сильно прибавил в тактике, и благодарен Бердыеву за терпение, за время, которое он на меня потратил. Я смотрел много видео, и это полезнее, чем просто крики со стороны о том, что ты неправильно занял позицию. Поэтому я и говорю, что он как отец – не кричит, а старается помочь.

Опыт в России помог мне дебютировать в АПЛ сходу и даже произвести хорошее впечатление – это пример того, что российская лига не такая уж и плохая. Я оцениваю российский этап как образование, особенно время работы с Курбаном Бердыевым. Я сильно прибавил в тактике даже за эти полгода».

В январе Бауэр перешел в «Сток Сити».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:31
Это сказал игрок, который в России уже не играет - объективно сказал.
AmG1991
AmG1991 ответил denmig
сегодня в 10:17
denmig:
Точно! про Андрейку Вилку-Ложку я совсем забыл! Он сейчас от отваленной разпромом кучи баболло даже в ралли поучаствовал!
Вот люди как жить начинают.Всего лишь то надо потерпеть сезон-два в болоте и можно жить где пожелаешь)
denmig
denmig ответил AmG1991
сегодня в 10:11
AmG1991:
Ну да,Спагетти,Вилаш плачбоаш,Плаческу,Плачини.Все срубили бабла с зенита и другим рекомендовали)Газпром-мечты сбываются)
Точно! про Андрейку Вилку-Ложку я совсем забыл! Он сейчас от отваленной разпромом кучи баболло даже в ралли поучаствовал!
AmG1991
AmG1991 ответил denmig
сегодня в 10:06
denmig:
причем даже не работая! - то спаллетта, то нытик-цыган! все доят свое баболло с разпрома, сидя дома и попивая чаек с лимончиком ! Разпром - Народное разбазаривание!!!
Ну да,Спагетти,Вилаш плачбоаш,Плаческу,Плачини.Все срубили бабла с зенита и другим рекомендовали)Газпром-мечты сбываются)
denmig
denmig ответил AmG1991
сегодня в 10:02
AmG1991:
В зените зато какие тренера)Вся страна смеется и плачет над проектом.То плакуны,то манекен шарфоносец)И все имеют с зенита деньги питерских бабушек)
причем даже не работая! - то спаллетта, то нытик-цыган! все доят свое баболло с разпрома, сидя дома и попивая чаек с лимончиком ! Разпром - Народное разбазаривание!!!
AmG1991
AmG1991 ответил piercman
сегодня в 09:57
piercman:
извиняюсь, что влезаю, я не димон, но бердыев - туркменский физрук)
В зените зато какие тренера)Вся страна смеется и плачет над проектом.То плакуны,то
манекен шарфоносец)И все имеют с зенита деньги питерских бабушек)
denmig
denmig
сегодня в 09:54
Так помогли бы Бердыеву тогда! а то уже новых игроков регить нельзя! накопили долгов по одному покемону и сидят ждут чуда!
Казанский
Казанский ответил piercman
сегодня в 09:40
piercman:
извиняюсь, что влезаю, я не димон, но бердыев - туркменский физрук)
Кто ты у тебя на аве подробно написано)))
piercman
piercman ответил Казанский
сегодня в 09:38
Казанский:
Я оцениваю российский этап как образование, особенно время работы с Курбаном Бердыевым. Я сильно прибавил в тактике даже за эти полгода ------------------------- Бердыев-это Тренер,а остальное лирика. Жду Димона с "неожиданным" заявлением,что КББ-туркменский физрук))
извиняюсь, что влезаю, я не димон, но бердыев - туркменский физрук)
Казанский
Казанский
сегодня в 09:32
Я оцениваю российский этап как образование, особенно время работы с Курбаном Бердыевым. Я сильно прибавил в тактике даже за эти полгода
-------------------------
Бердыев-это Тренер,а остальное лирика.
Жду Димона с "неожиданным" заявлением,что КББ-туркменский физрук))
Московские бабушки
Московские бабушки
сегодня в 09:28
Молло: «Манчини как отец, но иногда как мать»
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