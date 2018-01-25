Бауэр: «Бердыев как отец - не кричит, а старается помочь»

Бывший игрок «Рубина» Мориц Бауэр высоко оценил тренерские способности наставника казанцев Курбана Бердыева.

«Это очень спокойный тренер, даже тихий, но очень умный. Он отлично чувствует игроков, ко всем хорошо относится. Как отец, который нечасто с тобой разговаривает, но ему хватает взгляда, чтобы понять, что у тебя внутри. Поэтому мы не очень много говорили, но это и не нужно, мне всё равно было комфортно работать в его команде. Бердыев отлично разбирается в футболе, он учит игроков, показывает видео и всё объясняет.

Я чувствую, что сильно прибавил в тактике, и благодарен Бердыеву за терпение, за время, которое он на меня потратил. Я смотрел много видео, и это полезнее, чем просто крики со стороны о том, что ты неправильно занял позицию. Поэтому я и говорю, что он как отец – не кричит, а старается помочь.

Опыт в России помог мне дебютировать в АПЛ сходу и даже произвести хорошее впечатление – это пример того, что российская лига не такая уж и плохая. Я оцениваю российский этап как образование, особенно время работы с Курбаном Бердыевым. Я сильно прибавил в тактике даже за эти полгода».

В январе Бауэр перешел в «Сток Сити».