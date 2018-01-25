Саутгейт: «Ждем от России превосходного проведения ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил мнение, что чемпионат мира 2018 в России пройдет на высшем уровне.



«Прошлым летом я побывал на Кубке конфедераций, все было организовано просто превосходно. Впечатление осталось очень позитивное. Ждем того же и от чемпионата мира.



Мы очень довольны базой: нам понравилось само место, люди там очень дружелюбны. Для нас также важно, что база находится в некотором отдалении. Мы получили нужный баланс - с одной стороны она вполне доступна, с другой нам обеспечен необходимый покой во время турнира».



Сборная Англии сыграет на групповом этапе ЧМ-2018 в группе G со сборными Бельгии, Панамы и Туниса. С командой Туниса англичане сыграют в Волгограде (18 июня), с панамцами - в Нижнем Новгороде (24 июня), с бельгийцами - в Калининграде (28 июня).