Бирхофф: «В Ватутинках сборная Германии сможет уединенно подготовиться к ЧМ-2018»

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф рассказал, почему в качестве места базирования в России немцы решили выбрать подмосковные Ватутинки.

«У нас было несколько вариантов, но в итоге мы выбрали Московский регион. Это удобно с точки зрения логистики, к тому же один из матчей группового этапа мы проведем в Москве. Я посещал базу, мне все понравилось - и условия размещения, и тренировочные поля. Там команда сможет уединенно готовиться к матчам и при этом чувствовать себя как дома.

Возможно, некоторые сборные предпочитают более открытый формат, чтобы футболисты постоянно находились в окружении людей. Мы же, наоборот, хотим, чтобы игроки как можно меньше были в центре внимания и в объективах фотографов».