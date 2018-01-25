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Гендиректор «СКА-Хабаровска»: «Мы планируем приобрести ещё троих или четверых футболистов»

сегодня, 10:16

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев рассказал про трансферные цели своего клуба. 

«Наш новый главный тренер основную ставку делает на высокоскоростной, остроатакующий футбол. Исходя из этого, ведётся и процесс комплектования команды игроками, соответствующими требованиям нашего футбольного наставника. На сегодняшний день команду уже пополнили четыре футболиста. В ряды армейцев влились один из лидеров астраханского „Волгаря“ — Дмитрий Кабутов, бывший капитан и один из лучших игроков столичного „Спартака-2“ Артём Самсонов. Помимо этого, мы вернули под клубные знамёна своего воспитанника, игрока молодёжной сборной России Сергея Макарова, ставшего в её составе чемпионом Европы среди молодёжных команд. Ну, и, наконец, у питерского „Зенита“ нами взят в аренду молодой перспективный защитник Максим Карпов, которому спортивные специалисты едва ли ни в один голос пророчат яркое футбольное будущее. Кстати, наши новички уже начали хорошо проявлять себя. Так, в недавнем проведённом поединке с бакинским „Нефтчи“, в котором наши футболисты одержали победу со счётом 8:1, „дублями“ в ворота соперников отметились Самсонов и Кабутов.

У нас на протяжении всего сезона был очень добротный, вполне дееспособный состав. Да, разумеется, мы планируем укрепляться, в связи с этим в составе произойдут ещё некоторые изменения. Мы планируем приобрести ещё троих или четверых опытных футболистов. Кого? Пока я не могу озвучивать их имена, скажу лишь, что приглашение новых игроков – целиком прерогатива нового главного тренера. Добавлю — главная цель при этом – руками наставника создать в команде хороший „сплав“ из молодости и опыта. Только достигнув этого, мы сумеем выполнить поставленную перед нами задачу».

Напомним, что недавно «СКА-Хабаровск» подписал контракт с Ринатом Билялетдиновым.

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Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:27
Желаю СКА выползти из тяжелой ситуации.
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