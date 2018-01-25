Агент Масуаку: «„Вест Хэм“ просит слишком много денег за Артура, около 20-22 млн фунтов»

Агент защитника «Вест Хэма» Артура Масуаку развеял слухи, что игрок близок к переходу в другой клуб. В Сети ходили разговоры, что 24-летний футболист может перейти в «Рому».



«Нет, никаких предложений не поступало. Было только несколько запросов информации. В настоящий момент ничего конкретного.



„Вест Хэм“ просит слишком много денег за Артура, около 20-22 млн фунтов. У него очень высокая зарплата, даже по меркам Премьер-Лиги.



Было бы очень сложно договориться с каким-нибудь клубом. „Рома“? Я разговаривал с руководством итальянского клуба, но мы обсуждали не Масуаку».



Напомним, что Артур Масуаку стал игроком «Вест Хэма» в 2016 году.