Моденов: «Необходимо создать госорган, который будет контролировать врачей клубов»

Начальник медико-биологической службы РФС Константин Моденов выступил на медицинской конференции, а также поделился последними данными.



«С 1889 по 2017 год на поле погибли 79 футболистов. Обращает на себя внимание молодой возраст игроков. Прошлым летом на поле стало плохо голландцу Абдельхаку Нури. Сейчас ему 21 год, и он не помнит даже своих родителей. В июле ему стало плохо на поле, позднее у него выявили проблемы с сердцем. Это вызвало проблемы с головным мозгом. Недомогание во время соблюдения Рамадана, применение обезболивающих, недосып – у парня были все показатели для того, чтобы быть отстранённым от тренировок, но он продолжал играть. В этом конфликт врачей и клубов – клуб хочет, чтобы футболист играл, врач идёт на сделку с совестью.



Ещё несколько лет назад из 22 игроков молодёжной сборной 14 имели проблемы со здоровьем – дистрофия желудочков сердца, пролапс и пр. В 2011-2017 годы 11% футболистов сборных России не были допущены по результатам УМО. В последние годы наблюдается скачок – то ли из-за ухудшения здоровья, то ли из-за увеличения контроля за здоровьем футболистов. Необходимо создать госорган, который будет контролировать врачей клубов. Без этого проблемы будут продолжаться.



Что касается обвинений в допинге, РФС регулярно отчитывается по поступающим запросам. По моему мнению, один из хитрых „учёных“ позорно удрал за рубеж и пытается лить грязь на российский спорт, прекрасно зная, что спорт призван объединять людей. Хочу вспомнить басню Крылова, там есть такие строки: „Моська, знать она сильна, раз лает на слона“».