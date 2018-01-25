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Венгер: «Слухи вокруг Санчеса негативно влияли на игру „Арсенала“»

сегодня, 11:19

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что переход нападающего Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед» положительно сказался на психологии команды. 

«Мы потеряли отличного игрока. Но когда команда не знает и не понимает, что происходит, то она больше отвлекается на бытовые условности, и это негативно сказывается на игре.

Теперь мы знаем, что можем справиться с чем угодно, в этом наше преимущество».

Напомним, что «Арсенал» вышел в финал Кубка английской Лиги. В ответном матче 1/2 финала турнира «канониры» одержали победу над «Челси» и по сумме двух встреч вышли в финал соревнований.

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Все комментарии
Crooclin
Crooclin
сегодня в 15:15
Ну вот, начинается... Еле-еле благодаря Рюдигеру в финал выползли, а теперь "нам и без Санчеса хорошо живётся!"
А финале кто за Арсенал забивать будет? Отаменди с Уокером?
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 12:49
Hy теперь чемпионство не за горами!))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:17
Надо было раньше продать , раз все так замечательно стало
drug01
drug01
сегодня в 11:36
Арсен держит Арсенал в своих руках! БРАВО !!!!Позор Челси хвастунам......
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 11:27
Посмотрим , как арсен запоет после поражений )))
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