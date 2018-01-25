Венгер: «Слухи вокруг Санчеса негативно влияли на игру „Арсенала“»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что переход нападающего Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед» положительно сказался на психологии команды.



«Мы потеряли отличного игрока. Но когда команда не знает и не понимает, что происходит, то она больше отвлекается на бытовые условности, и это негативно сказывается на игре.



Теперь мы знаем, что можем справиться с чем угодно, в этом наше преимущество».



Напомним, что «Арсенал» вышел в финал Кубка английской Лиги. В ответном матче 1/2 финала турнира «канониры» одержали победу над «Челси» и по сумме двух встреч вышли в финал соревнований.