Бонавентура: «Гаттузо умеет очень хорошо мотивировать команду»

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура выразил мнение, что новый главный тренер «россонери» Дженнаро Гаттузо отлично подходит на роль наставника команды.



«Можно хотеть видеть в своей команде кого угодно, хоть Гвардиолу. Однако Гаттузо прекрасно знает внутреннюю обстановку „Милана“, он заслуживает того, чтобы иметь в своем распоряжении несколько звездных игроков.



Дженнаро умеет очень хорошо мотивировать команду. Он никогда не оставляет ничего на произвол судьбы. Он обладает сильным характером и очень честен. Гаттузо смог заставить всех нас поверить в единую цель, сплотить команду».