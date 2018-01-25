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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Вальдемар Антон: «Я бы очень серьезно подумал над приглашением в сборную России»

сегодня, 11:50

Защитник «Ганновера» Вальдемар Антон рассказал, что подумал бы над вызовом в сборную России. 

Антон родился в Узбекистане, но еще в детстве с семьей переехал в Германию. По своему амплуа Вальдемар - опорный полузащитник, но в последнее время выступает в центре обороны. 

«По поводу сборной России ко мне еще никто никогда не обращался. Плюс у меня пока нет российского паспорта. Я хотел бы получить российское гражданство, но мне пока еще никто не звонил.

Не буду об этом размышлять, пока мне что-то не предложат. У меня в России живет много родственников. В любом случае, я бы очень серьезно над таким приглашением подумал. Но пока рано. Если такое предложение и поступит, то я буду слушать только свое сердце и, уверен, приму правильное решение».

21-летний Антон в текущем сезоне провел 18 матчей в Бундеслиге.

Ранее за сборную России был заигран Константин Рауш, до этого выступавший за различные юношеские и молодежные сборные Германии.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:47
Если этот узбек играет в немецком середняке - это не значит, что он будет тянуть уровень сборной или впишется в игру и состав. Хотя уровень у наше сборной достаточно убог. Но лучше взять того же условного Семёнова из РПФЛ и наигрывать его, тем более он уже привлекался и точно сильнее хронического косяка Васина.
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди
сегодня в 17:49
Если думает над предложением, то игрок просто будет отбывать номер в сборной и занимать чье-то место.
Поц
Поц
сегодня в 16:40
Как же измельчала наша сборная. Проходной двор, всякие Вальдемары туда просятся. Убогая команда составленная из посредственных футболистов, которые всем довольны и которым ничего не надо.
В 90-ые годы, когда команды были нищими, без всяких легионеров, Спартак побеждал Реал, ЦСКА Барселону, Локомотив Баварию, а сборная выигрывала у чемпионов мира на их поле. Сейчас такое возможно? Давайте дружно скажем спасибо лимиту и РФС - они убили наш футбол.
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 16:16
Эмм топить за чувака, который и в России то не пожил как-то не кайф.
Палыч82
Палыч82
сегодня в 14:25
"Она говорит: "Слабо, Вальдемар, нырнуть?!". Ну я и нырнул"
"Вот вечно тебе, Борщев, больше всех надо! Пусть бы Вальдемар в фонтан и нырял!"
"Это она меня Вальдемаром называла..." (©"Афоня")
Faustello
Faustello
сегодня в 13:07
Ахринеть, скоро сплошные Вольдемары будут за сборную бегать, а наши паспорта будут в Монако по телеку смотреть!
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 12:55
С цз проблемы. Можно заиграть, а потом просто не вызывать если не будет тянуть. ))
cska plus
cska plus
сегодня в 12:53
Был бы туркмен,товарищ один с чётками подсуетился а так извини.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:48
Ему нужно срочно нужно оформлять паспорт.
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 12:39
Многое зависит от тренера, так что не факт что хорошо будет играть за сборную.
амурец
амурец
сегодня в 12:32
а почему бы и не попробовать
77rust77
77rust77
сегодня в 12:27
Вот вам и новый защитник ,срочно паспорт
Klasse
Klasse
сегодня в 12:15
Лимит роботает пасаны слава мутке! Добро пожаловать вольжемар антон!
За адекватность
За адекватность ответил Cympak-05
сегодня в 11:56
Cympak-05:
Если Рауша и Нойдштейтера заиграли, то 21 паренька нужно рассматривать
Да ещё с учетом того, что он играет в центре обороны и не против выступать за сборную России.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 11:53
Если Рауша и Нойдштейтера заиграли, то 21 паренька нужно рассматривать
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