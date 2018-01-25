Вальдемар Антон: «Я бы очень серьезно подумал над приглашением в сборную России»

Защитник «Ганновера» Вальдемар Антон рассказал, что подумал бы над вызовом в сборную России.

Антон родился в Узбекистане, но еще в детстве с семьей переехал в Германию. По своему амплуа Вальдемар - опорный полузащитник, но в последнее время выступает в центре обороны.

«По поводу сборной России ко мне еще никто никогда не обращался. Плюс у меня пока нет российского паспорта. Я хотел бы получить российское гражданство, но мне пока еще никто не звонил.

Не буду об этом размышлять, пока мне что-то не предложат. У меня в России живет много родственников. В любом случае, я бы очень серьезно над таким приглашением подумал. Но пока рано. Если такое предложение и поступит, то я буду слушать только свое сердце и, уверен, приму правильное решение».

21-летний Антон в текущем сезоне провел 18 матчей в Бундеслиге.

Ранее за сборную России был заигран Константин Рауш, до этого выступавший за различные юношеские и молодежные сборные Германии.