23-летний хавбек «Бетиса» может перебраться в АПЛ

Согласно данным из источника, полузащитник «Бетиса» Виктор Камараса может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге.



Сообщается, что активный интерес к 23-летнему футболисту проявляет «Брайтон». Испанский клуб рассчитывает сохранить действующий состав команды, однако тяжелое финансовое положение может сыграть ключевую роль в данном вопросе. В данный момент обе стороны находятся на первом этапе переговоров по Камарасе. Отмечается, что английский клуб рассчитывает заполучить талантливого игрока в нынешнее трансферное окно.



Напомним, что минувшим летом Виктор Камараса продлил контракт с «Бетисом».