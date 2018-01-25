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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
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ЦСКА поздравил Оланаре с рождением сына

сегодня, 13:27

ЦСКА поздравил своего нападающего Аарона Оланаре с рождением сына. Мальчик, которого назвали Леброном, появился на свет вчера вечером. Вес - 3,735 кг, рост - 56 см.

«Поздравляем Аарона со счастливым событием и желаем здоровья малышу и его маме!» — гласит заявление ЦСКА.

Сам 23-летний футболист, тем временем, недоволен количеством игровой практики в «армейском» клубе.

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Все комментарии
Balbes77773
Balbes77773
сегодня в 19:51
Поздравляю!!!Здоровья и удачи пацану!!!!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 16:46
Ну теперь то хоть заиграет? Долг исполнен, теперь на клуб пусть пашет. Поздравления.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 15:46
Только сальто на радостях пусть не делает
VIPded
VIPded
сегодня в 14:48
Всем Здоровья!
drug01
drug01
сегодня в 14:40
Поздравляем! Теперь дела пойдут !!!!
Крейсер
Крейсер
сегодня в 14:03
Конюшня размножается.
Крепкого здоровья пацану.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:52
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!

p.s.Старый соккер у меня глючит, лайки не ставит,добавляет комментарий только после обновления. Похоже, что я не одинок. Кто знает как бороться с этой хреновиной?
cska plus
cska plus
сегодня в 13:37
Ну, что же поздравим Аарона мы тоже, в мире на одного зулуса стало больше, резерв для хрюшатника.
Казанский
Казанский
сегодня в 13:32
Молодец.Хоть здесь не промахнулся)))
cska.78
cska.78
сегодня в 13:29
Поздравления Аарону!
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