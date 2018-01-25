ЦСКА поздравил Оланаре с рождением сына

ЦСКА поздравил своего нападающего Аарона Оланаре с рождением сына. Мальчик, которого назвали Леброном, появился на свет вчера вечером. Вес - 3,735 кг, рост - 56 см.
«Поздравляем Аарона со счастливым событием и желаем здоровья малышу и его маме!» — гласит заявление ЦСКА.
Сам 23-летний футболист, тем временем, недоволен количеством игровой практики в «армейском» клубе.
Крепкого здоровья пацану.
Крепкого здоровья пацану.
p.s.Старый соккер у меня глючит, лайки не ставит,добавляет комментарий только после обновления. Похоже, что я не одинок. Кто знает как бороться с этой хреновиной?
p.s.Старый соккер у меня глючит, лайки не ставит,добавляет комментарий только после обновления. Похоже, что я не одинок. Кто знает как бороться с этой хреновиной?