ЦСКА поздравил Оланаре с рождением сына

ЦСКА поздравил своего нападающего Аарона Оланаре с рождением сына. Мальчик, которого назвали Леброном, появился на свет вчера вечером. Вес - 3,735 кг, рост - 56 см.

«Поздравляем Аарона со счастливым событием и желаем здоровья малышу и его маме!» — гласит заявление ЦСКА.

Аарон Оланаре стал отцом! Поздравляем с рождением сына Леброна! https://t.co/NHKnVlyGNI pic.twitter.com/66exRDnAFT — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 25 января 2018 г.

Сам 23-летний футболист, тем временем, недоволен количеством игровой практики в «армейском» клубе.