Черевченко: «Обещал, что не уйду из „Балтики“ до лета. Слово надо держать»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Германия. Бундеслига 2
  • Франция. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Катар. Старс Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 5:1 Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П---
  • Главные новости
  • Все новости
22:31
«Барселона» - «Эспаньол»: стартовые составы1
21:56
Кроос грозится покинуть «Реал», если Перес летом не усилит команду9
21:42
Нападающий сборной Литвы предпочёл «Динамо» «Уралу» и «Анжи»3
20:43
Фурсенко: «Трудно оценить тот вклад, который Манчини вносит в российский футбол»83
20:14
Моуриньо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»46
22:14
Малуда попылит в чемпионате Люксембурга1
21:32
УЕФА нашёл нарушение в трансфере Санчеса, дебют игрока за МЮ может быть отсрочен2
21:21
Фурсенко: «Надеюсь, Анюков согласится стать играющим тренером „Зенита-2“»7
21:14
Васкес о поражении «Реала» от «Леганеса»: «Ну ..... и позорище»10
21:02
Терентьев: «Пока „Зениту“ везёт: соперники больше владеют мячом, а мы забиваем»1
20:53
Цакташ перебрался в «Хайдук»2
20:33
Моуриньо: «Для меня большая честь быть главным тренером МЮ, я очень горжусь этим»4
20:21
Манчини: «Меня всё устроило, никаких неожиданностей»10
20:06
Суботич - игрок «Сент-Этьена»5
19:47
«Зенит» отгрузил пять мячей в ворота пражской «Славии»133
19:43
Почеттино: «Венгеру стоит говорить только за себя и за „Арсенал“»9
19:34
«Урал» обыграл четвёртую команду чемпионата Румынии4
19:25
«Сантос» арендовал у «Интера» Габигола6
19:15
«Ахмат» в контрольной встрече взял верх над «Кызылжаром»3
18:47
Наставник «Саутгемптона» подтвердил интерес клуба к Промесу36
18:36
Белоус: «„Зениту“ лучше продать Кришито, если есть хорошие предложения»12
18:30
«Аэрофлот» реализовал первые билеты за 5 рублей для болельщика сборной России12
18:08
«Уфа» одолела «Вислу» в товарищеском матче6
17:54
Моуриньо: «Роналду - игрок, которого хочет видеть в составе своей команды любой тренер»15
17:33
Португальцы проведут товарищеские поединки с Нидерландами и Египтом1

Черевченко: «Обещал, что не уйду из „Балтики“ до лета. Слово надо держать»

сегодня, 13:42

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко рассказал о целях команды на текущий сезон, а также подчеркнул, что точно доработает эту кампанию в Калининграде.

«Я обещал – причем не только губернатору, но и игрокам – что доработаю сезон в Калининграде. Мужское слово, его надо держать. У меня ведь были и другие предложения. По поводу РФПЛ? Могу сказать, что мы будем бороться. Впереди еще 13 матчей.

Если смотреть на вещи объективно, то задача попасть в „стыки“. Хотя возможно все. В прошлом сезоне „Балтика“ перед весенним этапом занимала последнее место с отставанием в 10 очков от верхней границы зоны вылета – и мы его отыграли. В любом случае будем идти вперед».

«Балтика» на данный момент занимает 6-ю строчку в таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 5 очков, а от второго места, дающего право на прямое повышение в классе - на 14.

Ранее клуб пополнился полузащитником «Крыльев» Павлом Голышевым.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фурсенко: «Надеюсь, Анюков согласится стать играющим тренером „Зенита-2“»
Сегодня, 21:21 7
Терентьев: «Пока „Зениту“ везёт: соперники больше владеют мячом, а мы забиваем»
Сегодня, 21:02 1
Фурсенко: «Трудно оценить тот вклад, который Манчини вносит в российский футбол»
Сегодня, 20:43 83
Манчини: «Меня всё устроило, никаких неожиданностей»
Сегодня, 20:21 10
Белоус: «„Зениту“ лучше продать Кришито, если есть хорошие предложения»
Сегодня, 18:36 12
Рахимов: «Максимович – неплохой игрок. Тем более забирают его из „Наполи“»
Сегодня, 16:58 6
Обсудить
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:53
Стыковой матч на стадионе для чемпионата мира как нельзя кстати.
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 14:10
Вот с " возможно все" никак не поспоришь. Отлично помню, как паровозы, с этим клоуном во главе, шли на медали. Но, случилось " возможно все" и они не попали даже в ЛЕ ! Примерно то же самое будет и с Балтикой.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:55
Достойно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100