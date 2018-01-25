Черевченко: «Обещал, что не уйду из „Балтики“ до лета. Слово надо держать»

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко рассказал о целях команды на текущий сезон, а также подчеркнул, что точно доработает эту кампанию в Калининграде.

«Я обещал – причем не только губернатору, но и игрокам – что доработаю сезон в Калининграде. Мужское слово, его надо держать. У меня ведь были и другие предложения. По поводу РФПЛ? Могу сказать, что мы будем бороться. Впереди еще 13 матчей.

Если смотреть на вещи объективно, то задача попасть в „стыки“. Хотя возможно все. В прошлом сезоне „Балтика“ перед весенним этапом занимала последнее место с отставанием в 10 очков от верхней границы зоны вылета – и мы его отыграли. В любом случае будем идти вперед».

«Балтика» на данный момент занимает 6-ю строчку в таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 5 очков, а от второго места, дающего право на прямое повышение в классе - на 14.

Ранее клуб пополнился полузащитником «Крыльев» Павлом Голышевым.