Анри: «Было бы здорово увидеть Озила в качестве главного тренера „Арсенала“»

Легендарный нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что полузащитник «канониров» Месут Озил должен остаться в команде. Контракт 29-летнего футболиста истекает в конце нынешнего сезона.
«Озил должен остаться в „Арсенале“. Особенно после ухода Алексиса Санчеса.
Он любит этот клуб. Было бы здорово, если бы однажды он стал главным тренером „канониров“».
Теперь, когда добавляешь комментарий в старом дизайне, он визуально сразу не добавляется, надо перезагружать страницу.
Лайкать в старом дизайне нельзя.
При этом мобильной версией у вас тоже почему-то является старый дизайн, поэтому в ней лайкать тоже нельзя.
При этом новый дизайн, который выглядит как современный и должен был быть сверстан "mobile-first", то есть изначально под мобильность, таковым не является, то есть "новый дизайн" по факту является еще более старым, чем ваш старый - у того хотя бы мобильная версия есть, а с мобильных телефонов сейчас 60% заходов уже примерно на сайты.
Вы зафейлили просто все, что можно было зафейлить, как так? Я как человек, работающей в СЕО-компании, где все сайты выверяются на максимальное удобство для пользователей, не могу понять, как вы согласны терять десятки тысяч посетителей ради непонятных принципов.
Я уверен, что 95% активных пользователей здесь сидит только потому, что здесь у них знакомые и им жаль уходить, других объяснений я не могу найти.
Теперь, когда добавляешь комментарий в старом дизайне, он визуально сразу не добавляется, надо перезагружать страницу.
Лайкать в старом дизайне нельзя.
При этом мобильной версией у вас тоже почему-то является старый дизайн, поэтому в ней лайкать тоже нельзя.
При этом новый дизайн, который выглядит как современный и должен был быть сверстан "mobile-first", то есть изначально под мобильность, таковым не является, то есть "новый дизайн" по факту является еще более старым, чем ваш старый - у того хотя бы мобильная версия есть, а с мобильных телефонов сейчас 60% заходов уже примерно на сайты.
Вы зафейлили просто все, что можно было зафейлить, как так? Я как человек, работающей в СЕО-компании, где все сайты выверяются на максимальное удобство для пользователей, не могу понять, как вы согласны терять десятки тысяч посетителей ради непонятных принципов.
Я уверен, что 95% активных пользователей здесь сидит только потому, что здесь у них знакомые и им жаль уходить, других объяснений я не могу найти.