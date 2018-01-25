Анри: «Было бы здорово увидеть Озила в качестве главного тренера „Арсенала“»

Легендарный нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что полузащитник «канониров» Месут Озил должен остаться в команде. Контракт 29-летнего футболиста истекает в конце нынешнего сезона.



«Озил должен остаться в „Арсенале“. Особенно после ухода Алексиса Санчеса.



Он любит этот клуб. Было бы здорово, если бы однажды он стал главным тренером „канониров“».