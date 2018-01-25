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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
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Анри: «Было бы здорово увидеть Озила в качестве главного тренера „Арсенала“»

сегодня, 14:38

Легендарный нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что полузащитник «канониров» Месут Озил должен остаться в команде. Контракт 29-летнего футболиста истекает в конце нынешнего сезона.

«Озил должен остаться в „Арсенале“. Особенно после ухода Алексиса Санчеса.

Он любит этот клуб. Было бы здорово, если бы однажды он стал главным тренером „канониров“».

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Все комментарии
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил alexov222
сегодня в 20:58
alexov222:
То что им плевать на юзеров прописано в правилах сайта) чтото типа не нравится-вали отсюда,со своим уставом ..и т. д. Но опции удалить свой профиль так и не появилось
Замкнутый круг.
Кайзер Созе
Кайзер Созе
сегодня в 18:36
а ну ,с его невидимой харизмой
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:47
Бред говорит Анри
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 17:41
Так Себе Аналитик:
Соккер, вы просто катитесь и катитесь. Теперь, когда добавляешь комментарий в старом дизайне, он визуально сразу не добавляется, надо перезагружать страницу. Лайкать в старом дизайне нельзя. При этом мобильной версией у вас тоже почему-то является старый дизайн, поэтому в ней лайкать тоже нельзя. При этом новый дизайн, который выглядит как современный и должен был быть сверстан "mobile-first", то есть изначально под мобильность, таковым не является, то есть "новый дизайн" по факту является еще более старым, чем ваш старый - у того хотя бы мобильная версия есть, а с мобильных телефонов сейчас 60% заходов уже примерно на сайты. Вы зафейлили просто все, что можно было зафейлить, как так? Я как человек, работающей в СЕО-компании, где все сайты выверяются на максимальное удобство для пользователей, не могу понять, как вы согласны терять десятки тысяч посетителей ради непонятных принципов. Я уверен, что 95% активных пользователей здесь сидит только потому, что здесь у них знакомые и им жаль уходить, других объяснений я не могу найти.
Лайки работают и комментарии отображаются сразу на пк версии,не думаю, что я избранный)))
а вот удалить профиль или полностью отредактировать не удается))
realdogge the gunner
realdogge the gunner ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 16:51
Так Себе Аналитик:
Соккер, вы просто катитесь и катитесь. Теперь, когда добавляешь комментарий в старом дизайне, он визуально сразу не добавляется, надо перезагружать страницу. Лайкать в старом дизайне нельзя. При этом мобильной версией у вас тоже почему-то является старый дизайн, поэтому в ней лайкать тоже нельзя. При этом новый дизайн, который выглядит как современный и должен был быть сверстан "mobile-first", то есть изначально под мобильность, таковым не является, то есть "новый дизайн" по факту является еще более старым, чем ваш старый - у того хотя бы мобильная версия есть, а с мобильных телефонов сейчас 60% заходов уже примерно на сайты. Вы зафейлили просто все, что можно было зафейлить, как так? Я как человек, работающей в СЕО-компании, где все сайты выверяются на максимальное удобство для пользователей, не могу понять, как вы согласны терять десятки тысяч посетителей ради непонятных принципов. Я уверен, что 95% активных пользователей здесь сидит только потому, что здесь у них знакомые и им жаль уходить, других объяснений я не могу найти.
лайкать на старом сайте через комп можно. и меня не переводит на новый автоматом.
Шмавон
Шмавон
сегодня в 16:44
А я вот все думал было бы здорова если бы ТЫ или Беркам стали, а оно вот как
alexov222
alexov222 ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 16:39
Так Себе Аналитик:
Соккер, вы просто катитесь и катитесь. Теперь, когда добавляешь комментарий в старом дизайне, он визуально сразу не добавляется, надо перезагружать страницу. Лайкать в старом дизайне нельзя. При этом мобильной версией у вас тоже почему-то является старый дизайн, поэтому в ней лайкать тоже нельзя. При этом новый дизайн, который выглядит как современный и должен был быть сверстан "mobile-first", то есть изначально под мобильность, таковым не является, то есть "новый дизайн" по факту является еще более старым, чем ваш старый - у того хотя бы мобильная версия есть, а с мобильных телефонов сейчас 60% заходов уже примерно на сайты. Вы зафейлили просто все, что можно было зафейлить, как так? Я как человек, работающей в СЕО-компании, где все сайты выверяются на максимальное удобство для пользователей, не могу понять, как вы согласны терять десятки тысяч посетителей ради непонятных принципов. Я уверен, что 95% активных пользователей здесь сидит только потому, что здесь у них знакомые и им жаль уходить, других объяснений я не могу найти.
То что им плевать на юзеров прописано в правилах сайта) чтото типа не нравится-вали отсюда,со своим уставом ..и т. д. Но опции удалить свой профиль так и не появилось
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 15:35
Любой,главное не Венгер?)))
starche
starche
сегодня в 15:34
Было бы неплохо.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 15:34
Так Себе Аналитик:
Соккер, вы просто катитесь и катитесь. Теперь, когда добавляешь комментарий в старом дизайне, он визуально сразу не добавляется, надо перезагружать страницу. Лайкать в старом дизайне нельзя. При этом мобильной версией у вас тоже почему-то является старый дизайн, поэтому в ней лайкать тоже нельзя. При этом новый дизайн, который выглядит как современный и должен был быть сверстан "mobile-first", то есть изначально под мобильность, таковым не является, то есть "новый дизайн" по факту является еще более старым, чем ваш старый - у того хотя бы мобильная версия есть, а с мобильных телефонов сейчас 60% заходов уже примерно на сайты. Вы зафейлили просто все, что можно было зафейлить, как так? Я как человек, работающей в СЕО-компании, где все сайты выверяются на максимальное удобство для пользователей, не могу понять, как вы согласны терять десятки тысяч посетителей ради непонятных принципов. Я уверен, что 95% активных пользователей здесь сидит только потому, что здесь у них знакомые и им жаль уходить, других объяснений я не могу найти.
И добавить нечего👍👍👍 .Им плевать на недовольство юзеров.
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 15:26
Уж не хуже онриши будет уж точно)
Mоnоlo
Mоnоlo ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 15:26
У меня все ок) Ты о чем?
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 15:20
Так Себе Аналитик
Сегодня 16:57, редактировал Сегодня 16:58
Соккер, вы просто катитесь и катитесь.

Теперь, когда добавляешь комментарий в старом дизайне, он визуально сразу не добавляется, надо перезагружать страницу.

Лайкать в старом дизайне нельзя.

При этом мобильной версией у вас тоже почему-то является старый дизайн, поэтому в ней лайкать тоже нельзя.

При этом новый дизайн, который выглядит как современный и должен был быть сверстан "mobile-first", то есть изначально под мобильность, таковым не является, то есть "новый дизайн" по факту является еще более старым, чем ваш старый - у того хотя бы мобильная версия есть, а с мобильных телефонов сейчас 60% заходов уже примерно на сайты.

Вы зафейлили просто все, что можно было зафейлить, как так? Я как человек, работающей в СЕО-компании, где все сайты выверяются на максимальное удобство для пользователей, не могу понять, как вы согласны терять десятки тысяч посетителей ради непонятных принципов.

Я уверен, что 95% активных пользователей здесь сидит только потому, что здесь у них знакомые и им жаль уходить, других объяснений я не могу найти.

лайкать не могу, но +++++++++++++++++++
борька
борька ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 15:04
Так Себе Аналитик:
Соккер, вы просто катитесь и катитесь. Теперь, когда добавляешь комментарий в старом дизайне, он визуально сразу не добавляется, надо перезагружать страницу. Лайкать в старом дизайне нельзя. При этом мобильной версией у вас тоже почему-то является старый дизайн, поэтому в ней лайкать тоже нельзя. При этом новый дизайн, который выглядит как современный и должен был быть сверстан "mobile-first", то есть изначально под мобильность, таковым не является, то есть "новый дизайн" по факту является еще более старым, чем ваш старый - у того хотя бы мобильная версия есть, а с мобильных телефонов сейчас 60% заходов уже примерно на сайты. Вы зафейлили просто все, что можно было зафейлить, как так? Я как человек, работающей в СЕО-компании, где все сайты выверяются на максимальное удобство для пользователей, не могу понять, как вы согласны терять десятки тысяч посетителей ради непонятных принципов. Я уверен, что 95% активных пользователей здесь сидит только потому, что здесь у них знакомые и им жаль уходить, других объяснений я не могу найти.
Все верно,пока не ухожу, но терпение заканчивается. Сайт очень неудобен!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:57
Соккер, вы просто катитесь и катитесь.

Теперь, когда добавляешь комментарий в старом дизайне, он визуально сразу не добавляется, надо перезагружать страницу.

Лайкать в старом дизайне нельзя.

При этом мобильной версией у вас тоже почему-то является старый дизайн, поэтому в ней лайкать тоже нельзя.

При этом новый дизайн, который выглядит как современный и должен был быть сверстан "mobile-first", то есть изначально под мобильность, таковым не является, то есть "новый дизайн" по факту является еще более старым, чем ваш старый - у того хотя бы мобильная версия есть, а с мобильных телефонов сейчас 60% заходов уже примерно на сайты.

Вы зафейлили просто все, что можно было зафейлить, как так? Я как человек, работающей в СЕО-компании, где все сайты выверяются на максимальное удобство для пользователей, не могу понять, как вы согласны терять десятки тысяч посетителей ради непонятных принципов.

Я уверен, что 95% активных пользователей здесь сидит только потому, что здесь у них знакомые и им жаль уходить, других объяснений я не могу найти.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:46
Мне тоже теперь кажется, что Озил должен остаться. Вчера он так играл, что в лени его никак не обвинишь.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 14:46
Озил показывает свой класс и может быть полезен Арсеналу, иногда
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