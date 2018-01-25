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Рейнгольд: «Мутко возродил Федерацию футбола, его надо поблагодарить за всё»

сегодня, 15:00

Экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд ответил на вопрос о том, что бы он сделал, если бы на улице встретил вице-премьера РФ Виталия Мутко.

«Не знаю, что бы я ему сказал. Если честно, я Мутко уважаю. Прекрасно понимаю, что у каждого к нему свое отношение. Мы привыкли критиковать. Я сам, как вы знаете, человек критикующий. Но надо признать – не Мутко играет в футбол, а люди.

Виталию Леонтьевичу надо сказать спасибо за то, что он возродил Федерацию футбола, потому что так обворовали кассу при Коле Толстых. Хотя не он воровал, а Фурсенко. Поэтому надо поблагодарить Мутко, что появились деньги. Так что претензий к Мутко у меня мало, если говорить откровенно. Надо за все его поблагодарить».

На аналогичный вопрос ответил и актер Михаил Ефремов.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
сегодня в 20:30
Как Валере не благодарить Мутко? Он то понимает кто подарил Спартаку чемпионство!
MaxForCSKA
MaxForCSKA
сегодня в 20:25
депортировать мутко из страны, за такое отношение к нашему спорту
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 20:06
Мутко на улице? Даже не смешно! Скорее динозавра встретишь на улице, чем его!
VadimR
VadimR
сегодня в 19:54
Мутко это позор всего российского спорта...просто не могу понять как такую бездарность можно было допустить на столь высокий спортивный пост?! Аналог Ельцина - деревянный на всю голову пережиток девяностых, просто болванчик!
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 19:30
"Мудко похоронил ФФ России". - в точку, золотой дождь!.
cska.78
cska.78
сегодня в 17:52
Тайм аут прибежала, лайкнула папку и убежала :) Обама проделала тоже самое :)Так всей семьей и сидят тут :)
denmig
denmig
сегодня в 17:20
и послать его! как ефремов правильно сделал!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:13
Есть и хорошие новости дела
cska1948
cska1948
сегодня в 16:47
Для чистоты эксперимента журналисту следует задать вопрос Ефремову, что он сделает, если на улице встретит Рейнгольда и что сделает Рейнгольд, встретив Ефремова.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:44
Мутко с Фурсенко-близнецы-братья!)
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил 311
сегодня в 16:43
311:
Старый, а ты случайно мельдонием не злоупотребляешь?)
Ему маразма за глаза хватает.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 16:19
?
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 16:17
Благодорить за то что он не отстоял и даже не пытался это сделать наших спортсменов когда только началась допинговая шумиха...
Faustello
Faustello ответил kastites
сегодня в 16:08
kastites:
Мутко подлец и негодяй Он продал свинкам 1 место год назад
Я бы выразился мягче: не компетентный чиновник (но очень хороший пес) поставленный хозяином приглядывать за Российским спортом (чтобы и тут из шупальц ничего никуда не делось).
А Рейнгольд просто старый болтун слабости которого эксплуатируют журналисты.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:03
Мне тоже казалось, что Фурсинка вор - теперь я знаю это точно! "Проект"...
ДСА
ДСА
сегодня в 15:52
Спасибо, Виталя, за всё!
До свидания! А лучше, прощай!
kastites
kastites
сегодня в 15:46
Мутко подлец и негодяй
Он продал свинкам 1 место год назад
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 15:26
Федерацию футбола в частности, и росфутбол в целом, спасли нефтедоллары (Лукойл, Сибнефть, Газпром и т.д.)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:11
Ренегат.
Т34
Т34
сегодня в 15:10
Да, дед, не в курсе ты! Воровал Фурсенко, а Мутко с ним в доле был, как и все выходцы из Зенита.
За адекватность
За адекватность ответил Шуnя771
сегодня в 15:07
Шуnя771:
Вместе с Ефремовым и поблагодарите)
С языка сорвали. Посмеялся.
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 15:04
Рейнгольд благодарен Мутко за чемпионский сезон!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:04
Вместе с Ефремовым и поблагодарите)
311
311
сегодня в 15:04
Старый, а ты случайно мельдонием не злоупотребляешь?)
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