Рейнгольд: «Мутко возродил Федерацию футбола, его надо поблагодарить за всё»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд ответил на вопрос о том, что бы он сделал, если бы на улице встретил вице-премьера РФ Виталия Мутко.

«Не знаю, что бы я ему сказал. Если честно, я Мутко уважаю. Прекрасно понимаю, что у каждого к нему свое отношение. Мы привыкли критиковать. Я сам, как вы знаете, человек критикующий. Но надо признать – не Мутко играет в футбол, а люди.

Виталию Леонтьевичу надо сказать спасибо за то, что он возродил Федерацию футбола, потому что так обворовали кассу при Коле Толстых. Хотя не он воровал, а Фурсенко. Поэтому надо поблагодарить Мутко, что появились деньги. Так что претензий к Мутко у меня мало, если говорить откровенно. Надо за все его поблагодарить».

На аналогичный вопрос ответил и актер Михаил Ефремов.