Дешам: «У нас сложная группа, но такова идея Лиги Наций»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Наций. Напомним, что команда под управлением 49-летнего специалиста попала в одну группу с Германией и Нидерландами.



«Нас всегда привлекали матчи с серьезными соперниками, учитывая формат турнира. У нас сложная группа, но такова идея Лиги Наций.



Данный турнир будет полезен большим и маленьким странам. Все трудней становится найти себе хорошего спарринг-партнера для товарищеского матча, поэтому новый конкурс выглядит очень перспективным».