Слуцкий: «Я с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение „Ростова“»

Экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал решение провести семинар для тренеров «Ростова».
«Я с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение президента „Ростова“. Соглашение с клубом — хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами академии, внести вклад в развитие детского футбола в регионе», - заявил Леонид Слуцкий.
Напомним, что недавно Валерий Карпин стал новым главным тренером «Ростова».
Ты толстый? - Качайся вместе со мной!
Любишь петь в караоке? - Качайся вместе со мной!
Думаешь что разбираешься в футболе? - Качайся вместе со мной!
Раскачаем этот мир! (вместе с Леонидом Слуцким - покупайте в книжных магазинах страны и приходите на семинары!)
Ты толстый? - Качайся вместе со мной!
Любишь петь в караоке? - Качайся вместе со мной!
Думаешь что разбираешься в футболе? - Качайся вместе со мной!
Раскачаем этот мир! (вместе с Леонидом Слуцким - покупайте в книжных магазинах страны и приходите на семинары!)
Думаю Вам сейчас и Карпин очень много поможет, в команде есть хорошие игроки их только растормошить надо.
Думаю Вам сейчас и Карпин очень много поможет, в команде есть хорошие игроки их только растормошить надо.
Легенда, ептить...
Легенда, ептить...
Поняй куда нибудь подальше,что бы про тебя и слышно не было,куда нибудь в гиблартар или сан марино!
Твой уровень)
Не позорь страну)
Поняй куда нибудь подальше,что бы про тебя и слышно не было,куда нибудь в гиблартар или сан марино!
Твой уровень)
Не позорь страну)