Слуцкий: «Я с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение „Ростова“»

Экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал решение провести семинар для тренеров «Ростова».

«Я с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение президента „Ростова“. Соглашение с клубом — хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами академии, внести вклад в развитие детского футбола в регионе», - заявил Леонид Слуцкий.



Напомним, что недавно Валерий Карпин стал новым главным тренером «Ростова».