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Слуцкий: «Я с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение „Ростова“»

сегодня, 16:12

Экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал решение провести семинар для тренеров «Ростова».

«Я с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение президента „Ростова“. Соглашение с клубом — хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами академии, внести вклад в развитие детского футбола в регионе», - заявил Леонид Слуцкий. 

Напомним, что недавно Валерий Карпин стал новым главным тренером «Ростова».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 20:10
и особенно прошу остановиться и поделиться опытом на английском периоде....
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Аксинья
сегодня в 18:51
Аксинья:
Ну и чему ты сможешь научить мужиков и викингов, если твоя стратегия как у трусливой бабы...
Как покорить Космос, правда сам сгорел в стратосфере ))
Аксинья
Аксинья
сегодня в 18:28
Ну и чему ты сможешь научить мужиков и викингов, если твоя стратегия как у трусливой бабы...
Faustello
Faustello
сегодня в 18:24
Скоро выйдет книга и начнётся всемирный тур Леонида:
Ты толстый? - Качайся вместе со мной!
Любишь петь в караоке? - Качайся вместе со мной!
Думаешь что разбираешься в футболе? - Качайся вместе со мной!
Раскачаем этот мир! (вместе с Леонидом Слуцким - покупайте в книжных магазинах страны и приходите на семинары!)
Dominators
Dominators ответил Байкал Иркутск
сегодня в 18:18
Байкал Иркутск:
Привет! Да с этим то всё понятно и отношусь к этому только с положительной стороны. Я про сам заголовок! Уж очень громко звучит. Думаю Вам сейчас и Карпин очень много поможет, в команде есть хорошие игроки их только растормошить надо.
Согласен . Скучно , перерыв в чемпионате , вот и кинули на вентилятор ....Веришь , мне похрену кто тренер . Лишь бы Ростов радовал игрой и результатами своих болельщиков .
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Dominators
сегодня в 18:08
Dominators:
Привет . Тут все объясняется просто .Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, который теперь будет консультировать академию "Ростова", поделился впечатлениями от семинара с наставниками школы. По его словам, он принял предложение по просьбе директора академии Романа Адамова, который является его воспитанником.
Привет! Да с этим то всё понятно и отношусь к этому только с положительной стороны. Я про сам заголовок! Уж очень громко звучит.
Думаю Вам сейчас и Карпин очень много поможет, в команде есть хорошие игроки их только растормошить надо.
Dominators
Dominators ответил Байкал Иркутск
сегодня в 17:30
Байкал Иркутск:
Заголовок как будто главным тренером Ростова стал!
Привет . Тут все объясняется просто .Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, который теперь будет консультировать академию "Ростова", поделился впечатлениями от семинара с наставниками школы. По его словам, он принял предложение по просьбе директора академии Романа Адамова, который является его воспитанником.
holms918
holms918
сегодня в 17:26
Следим за судьбой Леонида Слуцкого.
Zimmer
Zimmer ответил Байкал Иркутск
сегодня в 17:18
Байкал Иркутск:
Заголовок как будто главным тренером Ростова стал!
Я так сначала и подумал, что его в "Ростов" назаначили.
denmig
denmig
сегодня в 17:10
но отверг его! леня сказал, что он пончиков в день на сумму годового контракта больше съедает!
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 17:09
Заголовок как будто главным тренером Ростова стал!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:06
Ему есть чем поделиться. Работал со сборной, выиграл несколько матчей в чемптоншипе.
Легенда, ептить...
vovinho11
vovinho11 ответил cska1948
сегодня в 17:02
А Карпин не в академии.
Филипповых
Филипповых
сегодня в 16:53
Стыдно за лианида
cska1948
cska1948
сегодня в 16:37
Даже трудно представить, как Карпин будет рад послушать лекции Слуцкого
Гус Пойет
Гус Пойет ответил FILL3286
сегодня в 16:21
FILL3286:
на евро 16 работал же за хот дог и кока-колу)
Но в итоге даже на полхотдога не наработал
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:20
Конь подался на вольный Дон! Донские жеребцы лучше московских замученных Коней!
FILL3286
FILL3286 ответил Гус Пойет
сегодня в 16:19
Гус Пойет:
Видать в Макдональдсе проводят если с радостью
на евро 16 работал же за хот дог и кока-колу)
FILL3286
FILL3286 ответил Гус Пойет
сегодня в 16:18
Гус Пойет:
Видать в Макдональдсе проводят если с радостью
его туда опасно заводить,может сам и макдональдс стрескать))
FILL3286
FILL3286
сегодня в 16:15
Леня купи коня!!!
Поняй куда нибудь подальше,что бы про тебя и слышно не было,куда нибудь в гиблартар или сан марино!
Твой уровень)
Не позорь страну)
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 16:15
Видать в Макдональдсе проводят если с радостью
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