Роналду: «Впереди много битв, которые нужно выиграть»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в своем «твиттере» оставил сообщение с целью подбодрить команду, которая в последнее время выступает не самым лучшим образом. «Реал» накануне вылетел из Кубка Испании, по сумме двух встреч проиграв «Леганесу».

«Наша команда сильна духом. Команда с мужеством мадридистов. Впереди много битв, которые нужно выиграть».