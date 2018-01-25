Роналду: «Впереди много битв, которые нужно выиграть»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Германия. Бундеслига 2
  • Франция. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Катар. Старс Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 5:1 Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П---
  • Главные новости
  • Все новости
22:31
«Барселона» - «Эспаньол»: в воротах хозяев сыграет Силлессен1
21:56
Кроос грозится покинуть «Реал», если Перес летом не усилит команду9
21:42
Нападающий сборной Литвы предпочёл «Динамо» «Уралу» и «Анжи»3
20:43
Фурсенко: «Трудно оценить тот вклад, который Манчини вносит в российский футбол»83
20:14
Моуриньо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»46
22:14
Малуда попылит в чемпионате Люксембурга1
21:32
УЕФА нашёл нарушение в трансфере Санчеса, дебют игрока за МЮ может быть отсрочен2
21:21
Фурсенко: «Надеюсь, Анюков согласится стать играющим тренером „Зенита-2“»7
21:14
Васкес о поражении «Реала» от «Леганеса»: «Ну ..... и позорище»10
21:02
Терентьев: «Пока „Зениту“ везёт: соперники больше владеют мячом, а мы забиваем»1
20:53
Цакташ перебрался в «Хайдук»2
20:33
Моуриньо: «Для меня большая честь быть главным тренером МЮ, я очень горжусь этим»4
20:21
Манчини: «Меня всё устроило, никаких неожиданностей»10
20:06
Суботич - игрок «Сент-Этьена»5
19:47
«Зенит» отгрузил пять мячей в ворота пражской «Славии»133
19:43
Почеттино: «Венгеру стоит говорить только за себя и за „Арсенал“»9
19:34
«Урал» обыграл четвёртую команду чемпионата Румынии4
19:25
«Сантос» арендовал у «Интера» Габигола6
19:15
«Ахмат» в контрольной встрече взял верх над «Кызылжаром»3
18:47
Наставник «Саутгемптона» подтвердил интерес клуба к Промесу36
18:36
Белоус: «„Зениту“ лучше продать Кришито, если есть хорошие предложения»12
18:30
«Аэрофлот» реализовал первые билеты за 5 рублей для болельщика сборной России12
18:08
«Уфа» одолела «Вислу» в товарищеском матче6
17:54
Моуриньо: «Роналду - игрок, которого хочет видеть в составе своей команды любой тренер»15
17:33
Португальцы проведут товарищеские поединки с Нидерландами и Египтом1

Роналду: «Впереди много битв, которые нужно выиграть»

сегодня, 16:17

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в своем «твиттере» оставил сообщение с целью подбодрить команду, которая в последнее время выступает не самым лучшим образом. «Реал» накануне вылетел из Кубка Испании, по сумме двух встреч проиграв «Леганесу».

«Наша команда сильна духом. Команда с мужеством мадридистов. Впереди много битв, которые нужно выиграть».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Васкес о поражении «Реала» от «Леганеса»: «Ну ..... и позорище»
Сегодня, 21:14 10
Моуриньо: «Для меня большая честь быть главным тренером МЮ, я очень горжусь этим»
Сегодня, 20:33 4
Почеттино: «Венгеру стоит говорить только за себя и за „Арсенал“»
Сегодня, 19:43 9
Моуриньо: «Роналду - игрок, которого хочет видеть в составе своей команды любой тренер»
Сегодня, 17:54 15
Чилаверт: «Марадона? Я становился лучшим без наркотиков»
Сегодня, 15:22 19
Дешам: «У нас сложная группа, но такова идея Лиги Наций»
Сегодня, 15:02 1
Обсудить
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил shur
сегодня в 21:05
shur:
...это с какого бока ты предвидел,будет время повнимательней посмотри игру ПСЖ,легкий наш!!! Сложней игры для Реала и не придумаешь,факт!!!
Я думаю Реал пройдет ПСЖ. Я видел много ихних игр и он не впечатляет. То что аутсайдеров там во Франций 8-0 громит это не показатель. С более серьезными соперниками влетает ПСЖ как Баварий Хайнекса и Лиону недавно. Да и еще Мбапе у них на травме.
Shurik23
Shurik23
сегодня в 21:05
    starche
    starche
    сегодня в 20:57
    Напрасные надежды. ПСЖ покажет маргариновым их место.
    наблюдатель_13
    наблюдатель_13
    сегодня в 20:38
      бебето_71
      бебето_71
      сегодня в 20:05
      наблюдатель рекламной примадоны мароканской старуха здулась.как мыльный пузырь.даже леганес катком прошёл вам ешё лет 10 десять требла не видать ухаха хала Мадрид)
      бебето_71
      бебето_71 ответил наблюдатель_13
      сегодня в 20:03
      наблюдатель_13:
      когда начинаются беды у барсы, её фанаты(или глоры), пропадают с этого сайта, как только беды начинаются у Реала они возвращаются... и саммое интересное что у этих глоров больше коментарий на ветках Реала, чем на ветках своего "любимого" клуба...
        mntr13
        mntr13
        сегодня в 19:39
        Роналду пора уходить
        наблюдатель_13
        наблюдатель_13
        сегодня в 19:24
        в этом году Реал послабел, по большому счёту из за того что небыло летом приобретений, для усиления атаки и защиты... ну да ладно, не купили в прошлом году, будем надеятся купят в этом, и всё будет хорошо, как и всегда. ПСЖ пройти можно, раньше тоже говорили и про Баварию, про Атлетико, про Наполи, про Барсу, проходили, побеждали не оставляя никаких шансов... 2 ЛЧ! и это сделал Реал Мадрид, а не кто то другой... да проиграли Леганесу, ошибка Зидана, но не ошибается тот кто ничего не делает. ещё много турниров за горами, и надеюсь Зидана оставят, а просто усилят защиту в первую очередь ну и в атаку купят.
        наблюдатель_13
        наблюдатель_13
        сегодня в 19:18
        когда начинаются беды у барсы, её фанаты(или глоры), пропадают с этого сайта, как только беды начинаются у Реала они возвращаются... и саммое интересное что у этих глоров больше коментарий на ветках Реала, чем на ветках своего "любимого" клуба...
        LaFur1aRoja
        LaFur1aRoja
        сегодня в 19:05
        Тот момент когда не можешь справится с Леганесом но надеешься пройти ПСЖ в ЛЧ

        shur
        shur ответил Шишанутый
        сегодня в 18:47
        Шишанутый:
        ПСЖ пройти не такая уж сложная задача потому что у них нет команды а толко набор звезд во главе с трусливым тренеришкой. Даже такой кризисный Реал он испугается и поставит автобус за что и поплатится. А вот далше четвертьфинала битвы будут сложнее о них и говорит Роналду. Удачи всему Реалу и третей победы ЛЧ подряд!
        ...это с какого бока ты предвидел,будет время повнимательней посмотри игру ПСЖ,легкий наш!!! Сложней игры для Реала и не придумаешь,факт!!!
        112910415
        112910415
        сегодня в 18:46
        на Титанике тоже планировали долгое и красивое плавание...
        loko7
        loko7
        сегодня в 18:45
        К матчу с ПСЖ у Реала еще есть время поправить свои дела.
        shur
        shur ответил Заратустра
        сегодня в 18:42
        Заратустра:
        Вылет из ЛЧ гарантирован. Сезон провален полностью. В Реале грядет революция.
        ...лучше бы она в МЮ произошла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Шишанутый
        Шишанутый ответил Hamman
        сегодня в 18:28
        Hamman:
        По ходу я один верю что Реал пройдет ПСЖ...
        ПСЖ пройти не такая уж сложная задача потому что у них нет команды а толко набор звезд во главе с трусливым тренеришкой. Даже такой кризисный Реал он испугается и поставит автобус за что и поплатится. А вот далше четвертьфинала битвы будут сложнее о них и говорит Роналду. Удачи всему Реалу и третей победы ЛЧ подряд!
        Tramaldo
        Tramaldo
        сегодня в 17:53
        Спасибо, подправили.
        Можете лично тег прописать так, как вам нравится)
        Football Fan 3000
        Football Fan 3000
        сегодня в 17:50
        Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид
        Его личный аккаунт не является общекомандным. ;)

        Да, и где вариант "НашлА ошибку"?))
        Ищущий и Понимающий
        Ищущий и Понимающий
        сегодня в 17:31
        Разве что битва с ПСЖ только осталось! А в остальном прекрасная Маркиза все уже про..рали!
        Байкал-38
        Байкал-38
        сегодня в 17:27
        За тебя там всё близкий друг рассказывает! Интересно, а у шишанутого тоже есть доступ ко всему у Роналду? Тоже много знает.
        Hamman
        Hamman
        сегодня в 17:26
        По ходу я один верю что Реал пройдет ПСЖ...
        BARCELONA-BEST
        BARCELONA-BEST
        сегодня в 17:23
        Сказал симулянт виновный во всех бедах Реала при этом лёжа на диване с пивком)
        goalaktika
        goalaktika
        сегодня в 17:20
        Каких битв бл*ть??? Осталось только проср*ть ЛЧ для полного фарша и все. За Леганес не играют Неймар, Кавани с Мбаппе, и с такой игрой Псж вынесет вас вперед ногами. Команда которая выносила в одну калитку всех, начиная в Лч Наполи Баварию Атлетико Ювентус, в суперкубке уефа Мю, и дважды чпок*ая Барселону в СИ начала, сливает все даже безобидным середнячкам. Чтоо случилось ??? На это даже Зидан не знает ответа.
        denmig
        denmig
        сегодня в 17:08
        Но уже не с реалом! - в другом клубе!
        Don trambon
        Don trambon
        сегодня в 16:51
        Кончилось везение Зидана. Скоро Перес начнёт действовать. Команда сама на себя не похожа, лето -время перемен для Реала..
        бебето_71
        бебето_71
        сегодня в 16:47
        шампусик здулась а сливочный шлак в ЛЕ будет.выступать там ему место теперь кашшаи тоже не поможет.
        barcelona and cruyff
        barcelona and cruyff
        сегодня в 16:34
        Говорит красиво,а игра в последнее время у него мягко говоря не идет
        Заратустра
        Заратустра
        сегодня в 16:30
        Вылет из ЛЧ гарантирован. Сезон провален полностью. В Реале грядет революция.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100