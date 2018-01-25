Роналду: «Впереди много битв, которые нужно выиграть»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в своем «твиттере» оставил сообщение с целью подбодрить команду, которая в последнее время выступает не самым лучшим образом. «Реал» накануне вылетел из Кубка Испании, по сумме двух встреч проиграв «Леганесу».
«Наша команда сильна духом. Команда с мужеством мадридистов. Впереди много битв, которые нужно выиграть».
https://www.youtube.com/watch?v=IYtVFNhDdVo
Можете лично тег прописать так, как вам нравится)
Можете лично тег прописать так, как вам нравится)
Его личный аккаунт не является общекомандным. ;)
Да, и где вариант "НашлА ошибку"?))
Его личный аккаунт не является общекомандным. ;)
Да, и где вариант "НашлА ошибку"?))