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Помощник Манчини рассказал про трудности «Зенита» в нынешнем сезоне

сегодня, 16:32

Фаусто Сальсано рассказал, почему «Зенит» так успешно начал сезон, однако потом утратил лидирующие позиции. Сальсано является помощником главного тренера петербургской команды Роберто Манчини

«Когда приезжаешь в абсолютно новую страну и новый чемпионат, первый год всегда складывается непросто. Нам и сейчас ещё тяжело. Мы хорошо стартовали, но потом сказалось обилие иностранных игроков. Когда приходит большое количество новичков, требуется много времени, чтобы совместить их с имеющимися футболистами, чтобы они нашли общий язык и взаимопонимание на поле.

В большинстве лучших команд РФПЛ – таких как „Краснодар“, ЦСКА, „Спартак“ — тоже достаточно много легионеров. Но большинство из них выступают вместе не один год, они усвоили тренерские требования и свыклись со своей ролью на поле. Нам только предстоит решить эту задачу, и мы её обязательно решим».

Напомним, что Роберто Манчини возглавил «Зенит» минувшим летом. 

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Все комментарии
VadimR
VadimR ответил Полевой Командир
сегодня в 21:01
Полевой Командир:
Поживем -посмотрим..... только одно странно, зачем успешный тренер уже сейчас подыскивает варианты трудоустройства наверно в силу того, что как только зенит выиграет Чемп, Кубок РФ и Кубок Европы, то он сразу вырастет в цене.. и что бы за него сильно не переплатили, лучше договориться сейчас - без медалей и кубка... АААА, забыл, из одного "Купка, " зеня уже самоликвидировался.... Ну что же, ждем-с
А он тебе лично в доверительной беседе поведал что место подыскивает или ты его личный телефон прослушиваешь?!)))) Журналисту взявшему обыденное интервью легко сделать из него сенсацию вставив пару слов "для связки", а ты и рад лапшу с ушей сгребать!))) Почитай на досуге итальянские официальные источники, если каравай пекут будь добр позвони Боярскому предупреди по свойски!))))

Лучше за своим "сараем" следи)) Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф (Промес, Зе Луиш и Андриано) укатят с европу или в китай и место в восьмерке будет за счастье, без обид для остальных игроков Спартака, но они по уровню существенно ниже этой троицы!
Полевой Командир
Полевой Командир ответил VadimR
сегодня в 20:47
VadimR:
Мясные, да что вы хрюкаете то?! Вы с ротацией и постоянной сменой тренеров и составов десяток с хвостиком лет лихорадили, игры даже близко не было, сами же ржали над Валероном, заднеприводным Де Зуевым, вовремя сбежавшим Эмери! У Зенита по сути второй сезон идет перестроение команды, при этом таких перепадов как у Спартака и близко нет, скамейка на 3 состава это нормальное дело, тем более когда есть такая возможность...ненужные уйдут, как только состав оптимальный наиграет Манчини! Никуда не уйдет поборется за медали и ЛЧ, поменьше верьте туалетной прессе!
Поживем -посмотрим..... только одно странно, зачем успешный тренер уже сейчас подыскивает варианты трудоустройства наверно в силу того, что как только зенит выиграет Чемп, Кубок РФ и Кубок Европы, то он сразу вырастет в цене.. и что бы за него сильно не переплатили, лучше договориться сейчас - без медалей и кубка... АААА, забыл, из одного "Купка, " зеня уже самоликвидировался.... Ну что же, ждем-с
Nikola45
Nikola45 ответил Pavlooo
сегодня в 20:42
Pavlooo:
Опять деньги нужны на баклан арену? Или аргентинцев нужно больше?)
Поверьте у вас просить не станем ))
Nikola45
Nikola45
сегодня в 20:40
У меня такое чувство что после 2 игр Спартака на первых сборах, все спартаковцы стали болеть за Зенит! )) Ветка вся в писанини Пупсиков! )) Или отыгрываются что гадостей не написать в игре между Зенитом и Славией?))
obana777
obana777 ответил FERIS
сегодня в 20:23
FERIS:
Аргентинский,нет такого языка. Тоже мне спартаковский умник.
    VadimR
    VadimR
    сегодня в 20:03
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 18:35
      У питерской беды глаза "ЗЕЛЕНЫЕ"!!! Однозначно!!!
      Морозовский
      Морозовский ответил Полевой Командир
      сегодня в 18:22
      Полевой Командир:
      Денег нет, но мы держимся!
      +++!!!
      Faustello
      Faustello ответил Морозовский
      сегодня в 18:20
      Морозовский:
      Жалко "Зенит", чёссс слово!
      Это все объясняет, какой же тренер молодец что в таких трудных условиях таких результатов добился и ведь ещё не всё потеряно, ведь есть ещё шансы наладить всё ))))
      Полевой Командир
      Полевой Командир
      сегодня в 18:20
      Денег нет, но мы держимся!
      dudka 98
      dudka 98 ответил Т34
      сегодня в 18:11
      Т34:
      Наконец-то ясна причина невыразительного отрезка второй половины первого круга. Обилие иностранных игроков в команде аргентинцев, где почти половина команды должна состоять из российских игроков на поле, не дает в полной мере осуществить задуманное, так как нет общего языка и взаимопонимания. Вся надежда на отмену лимита, тогда команда не будет состоять из игроков разных стран, все будут понимать, свой, родной язык. И не важно, что это будет аргентинский,
        Гус Пойет
        Гус Пойет
        сегодня в 17:47
        Трудности явно имеют иделогические причины - обоих столпов командного болотного духа не стало ни молло ни грозовского
        FERIS
        FERIS ответил Т34
        сегодня в 17:47
        Аргентинский,нет такого языка.
        Тоже мне спартаковский умник.
        Магистр чёрной и белой бухгалтерии
        Магистр чёрной и белой бухгалтерии
        сегодня в 17:46
        Слишком сильно перетряхнули команду. 15 человек ушли и 13 пришли!
        Советчик №1
        Советчик №1
        сегодня в 17:42
        Весной отыграемся!
        MIKITA463295
        MIKITA463295
        сегодня в 17:40
        Манчини не иди по пути Луческу и других что все время жаловались...
        Klasse
        Klasse
        сегодня в 17:27
        зенет это позор страны.
        denmig
        denmig
        сегодня в 17:09
        Хахахах! - да мы и от манекена уже услышали о трудностях разпрома! - денег нет, игроков нет, менеджмента нет! и стадион это еще... бакланский!!!
        Т34
        Т34
        сегодня в 17:09
        Наконец-то ясна причина невыразительного отрезка второй половины первого круга. Обилие иностранных игроков в команде аргентинцев, где почти половина команды должна состоять из российских игроков на поле, не дает в полной мере осуществить задуманное, так как нет общего языка и взаимопонимания. Вся надежда на отмену лимита, тогда команда не будет состоять из игроков разных стран, все будут понимать, свой, родной язык. И не важно, что это будет аргентинский,
        mntr13
        mntr13
        сегодня в 17:07
        Бедный Зенит
        Pavlooo
        Pavlooo
        сегодня в 16:46
        Опять деньги нужны на баклан арену? Или аргентинцев нужно больше?)
        drug01
        drug01
        сегодня в 16:44
        Не надо было высоко нос задирать! Позорники !!!!!!-Разорители!Так Вам и надо!!!!!
        За адекватность
        За адекватность
        сегодня в 16:37
        Вы с 5-ю россиянами которые будут стабильно в основе определитесь, а то тусуете состав, как колоду карт.
        Морозовский
        Морозовский
        сегодня в 16:37
        Жалко "Зенит", чёссс слово!
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