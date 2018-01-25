Помощник Манчини рассказал про трудности «Зенита» в нынешнем сезоне

Фаусто Сальсано рассказал, почему «Зенит» так успешно начал сезон, однако потом утратил лидирующие позиции. Сальсано является помощником главного тренера петербургской команды Роберто Манчини.



«Когда приезжаешь в абсолютно новую страну и новый чемпионат, первый год всегда складывается непросто. Нам и сейчас ещё тяжело. Мы хорошо стартовали, но потом сказалось обилие иностранных игроков. Когда приходит большое количество новичков, требуется много времени, чтобы совместить их с имеющимися футболистами, чтобы они нашли общий язык и взаимопонимание на поле.



В большинстве лучших команд РФПЛ – таких как „Краснодар“, ЦСКА, „Спартак“ — тоже достаточно много легионеров. Но большинство из них выступают вместе не один год, они усвоили тренерские требования и свыклись со своей ролью на поле. Нам только предстоит решить эту задачу, и мы её обязательно решим».



Напомним, что Роберто Манчини возглавил «Зенит» минувшим летом.