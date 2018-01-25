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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 5:1 Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П---
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«Крылья» заключили партнерское соглашение с булочно-кондитерским комбинатом

сегодня, 16:55

«Крылья Советов» и Самарский булочно-кондитерский комбинат подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. 

«Самарский БКК и „Крылья Советов“ – это, безусловно, два ярких бренда нашего региона. Уверен, что это сотрудничество получится очень плодотворным и интересным. Я думаю, что с точки зрения маркетинга компаниям интересно выстраивать отношения с „Крыльями“. Нашим партнерам действительно выгодно позиционировать себя в каких-либо новых сферах вместе с нашим клубом – особенно в свете приближающегося чемпионата мира. В свою очередь, мы тоже постоянно ищем ниши, в которых мы могли бы достойно представить „Крылья Советов“. Важно, чтобы работа с этими предприятиями давала нам как ощутимые позиционные высоты, так и экономическую эффективность», — сказал финансовый директор «Крыльев» Игорь Поваров.

Ранее самарский клуб подписал защитника Тараса Бурлака.

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Все комментарии
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 19:49
теперь и Слуцкого можно заманить в Самару!)
Don trambon
Don trambon ответил fcspartak
сегодня в 18:57
fcspartak:
пишите что хотите) жалкие попытки) даже на соккере сидит вас коней и бомжей человек по 20, но акков у каждого от десяти и больше) так и создаете видимость популярности)
а у вас одна большая красно белая семья и походу, которая живёт вместе в большом доме с мягкими стенами и за высоким забором!
fcspartak
fcspartak ответил Don trambon
сегодня в 18:56
Don trambon:
бугага) типичный спартаковец. - спартак взял чемпионство впервые за 16 лет, со странным судейством - это спартак самый сильный - ЦСКА или зенит становятся чемпионом - Гинер и Миллер купили - спам отскакивает/выигрывает на последних минутах - противники автобус ставят просто - ЦСКА или зенит выигрывают со счётом 1-0 - фу позорники слабые И т.д т.п. С вас анекдоты писать))0
пишите что хотите) жалкие попытки) даже на соккере сидит вас коней и бомжей человек по 20, но акков у каждого от десяти и больше) так и создаете видимость популярности)
Don trambon
Don trambon ответил fcspartak
сегодня в 18:47
fcspartak:
логично) спартак выиграл чемпионат за счет преимущества над конкурентами. и таки да, цска держался без трансферов))) пока безпалый чемоданы носил в судейскую))) давай уже таблицу пердива изучай)
бугага) типичный спартаковец.
- спартак взял чемпионство впервые за 16 лет, со странным судейством - это спартак самый сильный
- ЦСКА или зенит становятся чемпионом - Гинер и Миллер купили
- спам отскакивает/выигрывает на последних минутах - противники автобус ставят просто
- ЦСКА или зенит выигрывают со счётом 1-0 - фу позорники слабые
И т.д т.п.

С вас анекдоты писать))0
fcspartak
fcspartak ответил Don trambon
сегодня в 18:43
Don trambon:
все знают за счёт чего спартак стал чемпионом)
логично) спартак выиграл чемпионат за счет преимущества над конкурентами. и таки да, цска держался без трансферов))) пока безпалый чемоданы носил в судейскую))) давай уже таблицу пердива изучай)
Don trambon
Don trambon ответил fcspartak
сегодня в 18:39
fcspartak:
все же понимают откуда временные успехи лошадей и бомжей) коням допустим достаточно раз не пролезть в лч (в этом году так скорее всего и будет) чтобы скатиться в зону вылета.
все знают за счёт чего спартак стал чемпионом)
fcspartak
fcspartak ответил Don trambon
сегодня в 18:39
Don trambon:
поудачнее это как? Сначала от Динамо Киев люлей получать, потом пару лет выезжать на бутератах и 16 лет истинного уровня спартака?) Да ну брось ты) Поодучнее аутсайдеров? ну само собой) спам ток с такими и сравнивать))0
все же понимают откуда временные успехи лошадей и бомжей) коням допустим достаточно раз не пролезть в лч (в этом году так скорее всего и будет) чтобы скатиться в зону вылета.
eaguar
eaguar
сегодня в 18:36
Будут печь колобки сродни мячам футбольным .
Don trambon
Don trambon ответил fcspartak
сегодня в 18:34
fcspartak:
нас никто не топил. играли поудачнее многих) и кстати что расскажешь про ваши серии по 20-30 лет? и про корешей ваших немытых, у которых вся история в пердиве)
поудачнее это как? Сначала от Динамо Киев люлей получать, потом пару лет выезжать на бутератах и 16 лет истинного уровня спартака?) Да ну брось ты)
Поодучнее аутсайдеров? ну само собой) спам ток с такими и сравнивать))0
fcspartak
fcspartak ответил Don trambon
сегодня в 18:32
Don trambon:
а спартак получается, если судить по поговорке ***но не тонет является этим самым?))0 16 лет топили топили, а спам всё равно выплывал:DDD
нас никто не топил. играли поудачнее многих) и кстати что расскажешь про ваши серии по 20-30 лет? и про корешей ваших немытых, у которых вся история в пердиве)
Don trambon
Don trambon ответил fcspartak
сегодня в 18:27
fcspartak:
с судоходной это к цска, под воду вместе)
а спартак получается, если судить по поговорке ***но не тонет является этим самым?))0 16 лет топили топили, а спам всё равно выплывал:DDD
fcspartak
fcspartak ответил Don trambon
сегодня в 18:19
Don trambon:
А Спартак когда заключит партнёрское соглашение с какой нибудь судоходной компанией с девизом:"Переправлять зулусов легче чем ты думаешь"?
с судоходной это к цска, под воду вместе)
fcspartak
fcspartak ответил ДАША Д
сегодня в 18:18
ДАША Д:
С прокладками надо было договор заключать.
советы с крылышками?)
denmig
denmig
сегодня в 18:16
Крылья между булок! Во как бывает!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:08
С прокладками надо было договор заключать.
Kumertau
Kumertau
сегодня в 17:14
уже хорошо
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:00
Деньги которые дадут главное с умом и пользой потратьте господин Поваров, а не как обычно у нас в России бывает.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 16:59
А Спартак когда заключит партнёрское соглашение с какой нибудь судоходной компанией с девизом:"Переправлять зулусов легче чем ты думаешь"?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:58
Какой ни есть, а спонсор.
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