«Крылья» заключили партнерское соглашение с булочно-кондитерским комбинатом

«Крылья Советов» и Самарский булочно-кондитерский комбинат подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
«Самарский БКК и „Крылья Советов“ – это, безусловно, два ярких бренда нашего региона. Уверен, что это сотрудничество получится очень плодотворным и интересным. Я думаю, что с точки зрения маркетинга компаниям интересно выстраивать отношения с „Крыльями“. Нашим партнерам действительно выгодно позиционировать себя в каких-либо новых сферах вместе с нашим клубом – особенно в свете приближающегося чемпионата мира. В свою очередь, мы тоже постоянно ищем ниши, в которых мы могли бы достойно представить „Крылья Советов“. Важно, чтобы работа с этими предприятиями давала нам как ощутимые позиционные высоты, так и экономическую эффективность», — сказал финансовый директор «Крыльев» Игорь Поваров.
Ранее самарский клуб подписал защитника Тараса Бурлака.
- спартак взял чемпионство впервые за 16 лет, со странным судейством - это спартак самый сильный
- ЦСКА или зенит становятся чемпионом - Гинер и Миллер купили
- спам отскакивает/выигрывает на последних минутах - противники автобус ставят просто
- ЦСКА или зенит выигрывают со счётом 1-0 - фу позорники слабые
И т.д т.п.
С вас анекдоты писать))0
- спартак взял чемпионство впервые за 16 лет, со странным судейством - это спартак самый сильный
- ЦСКА или зенит становятся чемпионом - Гинер и Миллер купили
- спам отскакивает/выигрывает на последних минутах - противники автобус ставят просто
- ЦСКА или зенит выигрывают со счётом 1-0 - фу позорники слабые
И т.д т.п.
С вас анекдоты писать))0
Поодучнее аутсайдеров? ну само собой) спам ток с такими и сравнивать))0
Поодучнее аутсайдеров? ну само собой) спам ток с такими и сравнивать))0