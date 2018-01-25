«Крылья» заключили партнерское соглашение с булочно-кондитерским комбинатом

«Крылья Советов» и Самарский булочно-кондитерский комбинат подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

«Самарский БКК и „Крылья Советов“ – это, безусловно, два ярких бренда нашего региона. Уверен, что это сотрудничество получится очень плодотворным и интересным. Я думаю, что с точки зрения маркетинга компаниям интересно выстраивать отношения с „Крыльями“. Нашим партнерам действительно выгодно позиционировать себя в каких-либо новых сферах вместе с нашим клубом – особенно в свете приближающегося чемпионата мира. В свою очередь, мы тоже постоянно ищем ниши, в которых мы могли бы достойно представить „Крылья Советов“. Важно, чтобы работа с этими предприятиями давала нам как ощутимые позиционные высоты, так и экономическую эффективность», — сказал финансовый директор «Крыльев» Игорь Поваров.

Ранее самарский клуб подписал защитника Тараса Бурлака.