Моуриньо: «Роналду - игрок, которого хочет видеть в составе своей команды любой тренер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не считает возможным переход нападающего «Реала» Криштиану Роналду в манкунианский клуб:

«„Реал“ в сложной ситуации, результаты клуба не назвать хорошими. Но это клуб, в котором я проработал три года, он мне не безразличен. Я думаю, мне не стоит подливать масла в огонь.

Чтобы немножко охладить ситуацию, скажу так: Криштиану - тот игрок, которого хочет видеть в составе своей команды любой тренер, любой клуб, но есть лишь один тренер и один клуб, где Роналду будет играть. Я говорю о Зидане и „Реале“. Так я чувствую».