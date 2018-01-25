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Моуриньо: «Роналду - игрок, которого хочет видеть в составе своей команды любой тренер»

сегодня, 17:54

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не считает возможным переход нападающего «Реала» Криштиану Роналду в манкунианский клуб:

«„Реал“ в сложной ситуации, результаты клуба не назвать хорошими. Но это клуб, в котором я проработал три года, он мне не безразличен. Я думаю, мне не стоит подливать масла в огонь.

Чтобы немножко охладить ситуацию, скажу так: Криштиану - тот игрок, которого хочет видеть в составе своей команды любой тренер, любой клуб, но есть лишь один тренер и один клуб, где Роналду будет играть. Я говорю о Зидане и „Реале“. Так я чувствую».

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Все комментарии
Nursultan_rma
Nursultan_rma
сегодня в 21:21
А месси никто не хочет видеть кроме барсы
starche
starche
сегодня в 20:53
Это неприкрытая ложь. Таких сейчас немного, если они и есть. Кому нужен ворчливый старик, оскорбляющий игроков своей команды.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Шишанутый
сегодня в 20:39
Шишанутый:
Роналду самый ценный игрок в футболе. За него не каких денег не жалко отдать он стоит всех денег мира. Даже барсафаны мечтают видеть Криштиану в своей Барсе хоть и не признаются в этом завидуют что Рон играет за Реал вот поэтому они вечно такие и злые.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 20:01
    Очереди за ним нет.
    lobsterdam
    lobsterdam ответил barcafan1990
    сегодня в 19:56
    barcafan1990:
    Ты перепутал Роналду с Месси
    лучше бы ты сменил аватар, как бы не вышли боком тебе такие проказы!
    barcafan1990
    barcafan1990 ответил Шишанутый
    сегодня в 19:24
    Шишанутый:
    Роналду самый ценный игрок в футболе. За него не каких денег не жалко отдать он стоит всех денег мира. Даже барсафаны мечтают видеть Криштиану в своей Барсе хоть и не признаются в этом завидуют что Рон играет за Реал вот поэтому они вечно такие и злые.
    Ты перепутал Роналду с Месси
    SashaVRN888
    SashaVRN888 ответил Caniggia
    сегодня в 19:17
    Caniggia:
    Маур деликатно отшил стареющую, дорогущую и бесполезную португалку, которая хочет навязать себя МЮ.
    Это 5))))
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 19:13
    Маур деликатно отшил стареющую, дорогущую и бесполезную португалку, которая хочет навязать себя МЮ.
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
    сегодня в 19:06
    Моуриньо: «Роналду - игрок, которого хочет видеть в составе своей команды любой тренер»

    уже нет.
    benderivan
    benderivan ответил Alex12357
    сегодня в 18:56
    Alex12357:
    А что-же ты его не захотел в МЮ?Лицемер!
    Новость для кого пишут вообще саму? "Есть лишь один тренер и один клуб, где Роналду будет играть. Я говорю о Зидане и „Реале“. Так я чувствую"
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 18:48
    Рон - велик!
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 18:34
    Роналду самый ценный игрок в футболе. За него не каких денег не жалко отдать он стоит всех денег мира. Даже барсафаны мечтают видеть Криштиану в своей Барсе хоть и не признаются в этом завидуют что Рон играет за Реал вот поэтому они вечно такие и злые.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 18:24
    «Кто о чем, а вшивый о бане» (У кого что болит, тот о том и говорит)!
    Вопрос хочет ли Мауриньо Роналду или есть другие препятствия, кроме денег?
    Если говорит, значит хочет видеть или просто отвечает на вопросы. Думаю тема о Роналду будет очень жаркая в скором времени и скорее всего летом будет жара.
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 18:15
    А что-же ты его не захотел в МЮ?Лицемер!
    denmig
    denmig
    сегодня в 18:08
    Маэуринья: Роналду - игрок, которого хочет видеть в составе своей команды любой тренер! Особенно, если этот тренер зенита ну или цска!
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