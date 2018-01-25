Белоус: «„Зениту“ лучше продать Кришито, если есть хорошие предложения»

Бывший президент «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус считает, что «Зениту» целесообразно продать своего капитана Доменико Кришито, если тот отказывается продлевать контракт с клубом:

«Футболист сам распоряжается своей судьбой, у него есть агенты. У него весной оканчивается контракт, поэтому, если рассматривать со стороны самого футболиста, отыграть добросовестно до конца сезона и уйти свободным агентом. Что касается „Зенита“, то, если есть кем заменить Кришито, а я думаю, что на этой позиции могут выступать и другие футболисты, тогда лучше его продать, если есть хорошие предложения. Но я сомневаюсь в этом, поскольку все основные трансферы у ведущих клубов проходят в конце сезона. Но раз Кришито не собирается подписывать контракт, то, наверняка, у него есть предложения, которые он публично не озвучивает.

Игорь Смольников может и слева, и справа играть. Были моменты, когда он выходил на левом краю. Есть Жирков, есть Анюков, который определяется, что ему делать дальше. Другое дело – качество. Кришито – очень квалифицированный футболист. Такова футбольная жизнь, если он решил уйти, то тут ничего не сделаешь».