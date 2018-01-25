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Белоус: «„Зениту“ лучше продать Кришито, если есть хорошие предложения»

сегодня, 18:36

Бывший президент «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус считает, что «Зениту» целесообразно продать своего капитана Доменико Кришито, если тот отказывается продлевать контракт с клубом:

«Футболист сам распоряжается своей судьбой, у него есть агенты. У него весной оканчивается контракт, поэтому, если рассматривать со стороны самого футболиста, отыграть добросовестно до конца сезона и уйти свободным агентом. Что касается „Зенита“, то, если есть кем заменить Кришито, а я думаю, что на этой позиции могут выступать и другие футболисты, тогда лучше его продать, если есть хорошие предложения. Но я сомневаюсь в этом, поскольку все основные трансферы у ведущих клубов проходят в конце сезона. Но раз Кришито не собирается подписывать контракт, то, наверняка, у него есть предложения, которые он публично не озвучивает.

Игорь Смольников может и слева, и справа играть. Были моменты, когда он выходил на левом краю. Есть Жирков, есть Анюков, который определяется, что ему делать дальше. Другое дело – качество. Кришито – очень квалифицированный футболист. Такова футбольная жизнь, если он решил уйти, то тут ничего не сделаешь».

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Все комментарии
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответил Литейный 4
сегодня в 20:43
Литейный 4:
Это в Тарасовке распространяют слухи про его уход. Миммо никуда не собирается!
Как тут уйдешь если паспорт забрали.
Завтра
Завтра ответил FILL3287
сегодня в 20:07
FILL3287:
китай,америка,эмираты,смысл уходить то? Пускай в проекте сидит,бакланы тоже платят 5 млн ,а там меньше бы платили бревну)
Че там за пень у вас в клубе по левому флангу бегает?
Завтра
Завтра ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:06
AntiherQ1488:
Бомжи - отдадим нахаляву, денежки, то, народные)
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 19:53
    А Это кто такой Белоус? Что он нам будет советовать что для нас лучше! Москаль не даст хороших советов ))
    Klasse
    Klasse
    сегодня в 19:51
    кому это деревянное образование впёрлось интересно?)) в чемпионат Литвы разве что пойдет)
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 19:42
    Бомжи - отдадим нахаляву, денежки, то, народные)
    FROLL 001
    FROLL 001
    сегодня в 19:23
    Да ну на! Никуда не уйдет. Он сам говорил, что его все устраивает в Зените. Остальное это утки!
    ПалкоВводецъ
    ПалкоВводецъ
    сегодня в 19:21
    Лучший игрок на своей позиции! До весны минимум не уйдет.
    FILL3287
    FILL3287
    сегодня в 18:59
    китай,америка,эмираты,смысл уходить то?
    Пускай в проекте сидит,бакланы тоже платят 5 млн ,а там меньше бы платили бревну)
    nikolah
    nikolah
    сегодня в 18:51
    летом пусть уходит,щас не стоит
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 18:50
    Нельзя эту сепер-пупер-мега-звизду продавать! Пусть мучается и ноет в "Зенити"!
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 18:43
    Это в Тарасовке распространяют слухи про его уход. Миммо никуда не собирается!
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