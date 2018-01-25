Моуриньо: «Для меня большая честь быть главным тренером МЮ, я очень горжусь этим»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал продление контракта с клубом:

«Для меня большая честь быть главным тренером „Манчестер Юнайтед“, я очень горжусь этим. Хочу поблагодарить руководство клуба за признание моей упорной работы и ответственного отношения к делу. Я очень рад, что боссы считают меня подходящим тренером для этого великого клуба.

Мы установили очень высокий стандарт, выиграв три трофея за сезон, но именно таких стандартов я жду от своих команд. Мы создаем отличные условия для успешного будущего „Манчестер Юнайтед“.

Спасибо работникам клуба и моим игрокам, без них это не было бы возможным. Я люблю своих игроков, приятно осознавать, что мы будем работать вместе еще как минимум три года.

Не могу не поблагодарить и болельщиков за их поддержку, за то, что они позволили мне чувствовать себя здесь как дома так быстро».