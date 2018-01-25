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Терентьев: «Пока „Зениту“ везёт: соперники больше владеют мячом, а мы забиваем»

вчера, 21:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Защитник «Зенита» Денис Терентьев прокомментировал тот факт, что команде в двух контрольных встречах подряд удается забивать в ворота соперников 5 мячей:

«Мы, в принципе, забиваем во всех моментах. Есть еще много всего, над чем нужно работать. Матчи складываются в основном так, что соперник больше владеет мячом, а мы забиваем. Так что пока везет. 

Уровень соперников мне сложно сравнивать, поскольку в прошлом матче я играл за другой состав. Со мной вышли молодые ребята, мне было приятно с ними играть — мяч хорошо ходил. Наверное, нельзя сравнивать эти встречи. Оба матча получились достойными.

Можно сказать, что молодежь ловит кураж от матча к матчу. В раздевалке у нас много разговоров на тему того, что с молодыми приятно играть. Хорошо получается. На сборах хорошая атмосфера».

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Все комментарии
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
сегодня в 00:40
на классе!
Klasse
Klasse
вчера в 22:06
Ща всякие терентьевы полазы и заболотные поиграют на сборах, а потом опять в дубле в фнл за выживание бороться))
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