Васкес о поражении «Реала» от «Леганеса»: «Ну ..... и позорище»

Последние результаты «Реала» разочаровывают не только болельщиков «сливочных», но и футболистов мадридского клуба.
Вчера команда Зинедина Зидана вылетела из Кубка Испании на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух встреч скромному «Леганесу».
Камеры выхватили нападающего «Реала» Лукаса Васкеса, который, покидая поле под свист болельщиков, пробормотал себе под нос следующее:
«Ну .... и позорище».
20/09/2017 Реал-Бетис 0-1 досадное недоразумение (немного смахивающее на позорище)
29/10/2017 Жирона-Реал 2-1 Жирона крепкий клуб, но становится, но всё таки стыдно немного
28/11/2017 Реал-Фуэнлабрада 2-2 вторым составом играли, пока не краснеем
23/12/2017 Реал-Барселона 0-3 Барселона-великий клуб не западло и проиграть
07/01/2018 Селта-Реал 2-2 Селта на подъёме, не везло к тому же
10/01/2018 Реал-Нумансия 2-2 Что вы хотите? Прошли же в следующий круг, а значит всё нормально.
13/01/2017 Реал-Вильярреал 0-1 Вильярреал-серьёзный клуб и вообще невозможно всегда побеждать.
24/01/2017 Реал-Леганес 1-2 Сказать уже нечего. Одним словом ПОЗОРИЩЕ какое-то.
20/09/2017 Реал-Бетис 0-1 досадное недоразумение (немного смахивающее на позорище)
29/10/2017 Жирона-Реал 2-1 Жирона крепкий клуб, но становится, но всё таки стыдно немного
28/11/2017 Реал-Фуэнлабрада 2-2 вторым составом играли, пока не краснеем
23/12/2017 Реал-Барселона 0-3 Барселона-великий клуб не западло и проиграть
07/01/2018 Селта-Реал 2-2 Селта на подъёме, не везло к тому же
10/01/2018 Реал-Нумансия 2-2 Что вы хотите? Прошли же в следующий круг, а значит всё нормально.
13/01/2017 Реал-Вильярреал 0-1 Вильярреал-серьёзный клуб и вообще невозможно всегда побеждать.
24/01/2017 Реал-Леганес 1-2 Сказать уже нечего. Одним словом ПОЗОРИЩЕ какое-то.
Хала Мадрид!
Хала Мадрид!