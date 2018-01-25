Васкес о поражении «Реала» от «Леганеса»: «Ну ..... и позорище»

Последние результаты «Реала» разочаровывают не только болельщиков «сливочных», но и футболистов мадридского клуба.

Вчера команда Зинедина Зидана вылетела из Кубка Испании на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух встреч скромному «Леганесу».

Камеры выхватили нападающего «Реала» Лукаса Васкеса, который, покидая поле под свист болельщиков, пробормотал себе под нос следующее:

«Ну .... и позорище».