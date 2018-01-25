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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
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Васкес о поражении «Реала» от «Леганеса»: «Ну ..... и позорище»

сегодня, 21:14
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

Последние результаты «Реала» разочаровывают не только болельщиков «сливочных», но и футболистов мадридского клуба.

Вчера команда Зинедина Зидана вылетела из Кубка Испании на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух встреч скромному «Леганесу».

Камеры выхватили нападающего «Реала» Лукаса Васкеса, который, покидая поле под свист болельщиков, пробормотал себе под нос следующее:

«Ну .... и позорище».

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Все комментарии
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 22:31
Позор Леганесу. Так долго возиться с этими любителями..
Реал космос
Реал космос
сегодня в 22:28
Позорище, не то слово. Как то мягко выразился.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 22:11
09/09/2017 Реал-Леванте 1-1 еще пока не позорище, но уже немного неприятно
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24/01/2017 Реал-Леганес 1-2 Сказать уже нечего. Одним словом ПОЗОРИЩЕ какое-то.
violent
violent
сегодня в 22:10
провал. отомстится на валенсии 28.01
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 22:06
Правду сказал...
orbit22rus
orbit22rus
сегодня в 21:54
Это просто тактика перед ЛЧ. Проигрывать все матчи в чемпе и кубке, чтобы в 3 раз подряд выиграть ЛЧ.
Хала Мадрид!
старина
старина
сегодня в 21:30
И чо он сказал?
311
311
сегодня в 21:21
Это он еще мягко выразился!)
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 21:21
Это всё неправда!!! Все же кричали после Депора, что Реал вернулся, а тут такое, как же так?
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 21:15
При неадекватной игре адекватная оценка результата.
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