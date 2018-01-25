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УЕФА нашёл нарушение в трансфере Санчеса, дебют игрока за МЮ может быть отсрочен

сегодня, 21:32

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» оказались в неприятном положении.

Выяснилось, что новичок «красных дьяволов» Алексис Санчес, который на днях перебрался на «Олд Траффорд» из стана лондонцев, не прошел необходимый тест на допинг перед своим трансфером. Ухудшает ситуацию, то, что «канониры» не сообщили УЕФА о том, что чилиец не сдал анализ крови перед своим переходом.

Обоим клубам теперь придется отчитаться перед УЕФА за свою безалаберность. По слухам, это еще может и отсрочить дебют Санчеса за МЮ.

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Все комментарии
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 21:55
Некоторых за такие нарушения от Олимпиады отстранили...
mphuZ
mphuZ
сегодня в 21:49
"Обоим клубам теперь придется отчитаться перед УЕФА за свою безалаберность"

Нафиг пусть идут!

Кто виноват, что вместо сдачи всех анализов Санчес решил сняться в промоклипе и поиграть на пианино? МЮ решили сделать большую пиар-компанию, вот пускай и отчитываются, это их проблемы, а не Арсенала.

Клубы договорились, пожали руку и послали своих игроков проходить мед. обследование в новый клуб. Мед. обследование пройдёно, клубы ещё раз пожали руки, а игроки поставили подпись в контракте. ВСЁ!
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