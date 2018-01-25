УЕФА нашёл нарушение в трансфере Санчеса, дебют игрока за МЮ может быть отсрочен

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» оказались в неприятном положении.

Выяснилось, что новичок «красных дьяволов» Алексис Санчес, который на днях перебрался на «Олд Траффорд» из стана лондонцев, не прошел необходимый тест на допинг перед своим трансфером. Ухудшает ситуацию, то, что «канониры» не сообщили УЕФА о том, что чилиец не сдал анализ крови перед своим переходом.

Обоим клубам теперь придется отчитаться перед УЕФА за свою безалаберность. По слухам, это еще может и отсрочить дебют Санчеса за МЮ.