Роналду: «Если „Реал“ выиграет Лигу чемпионов, то это будет очередной потрясающий год»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду считает, что очередной триумф в Лиге чемпионов сможет скрасить в остальном неудачный сезон для «сливочных»:

«Если мы сможем выиграть Лигу чемпионов в конце сезона, то это будет очередной потрясающий год.

В Ла Лиге мы стартовали неудачно, да. Мы разочарованы, никто не рад текущему положению вещей. Однако теперь нам нужно упорно работать ради победы в Лиге чемпионов, для нас это сейчас приоритетный турнир.

Чемпионат Испании выиграть будет сложно, но сдаваться нельзя, пусть мы и потеряли много очков. Нужно продолжать работать».