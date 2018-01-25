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Роналду: «Если „Реал“ выиграет Лигу чемпионов, то это будет очередной потрясающий год»

вчера, 23:18

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду считает, что очередной триумф в Лиге чемпионов сможет скрасить в остальном неудачный сезон для «сливочных»:

«Если мы сможем выиграть Лигу чемпионов в конце сезона, то это будет очередной потрясающий год.

В Ла Лиге мы стартовали неудачно, да. Мы разочарованы, никто не рад текущему положению вещей. Однако теперь нам нужно упорно работать ради победы в Лиге чемпионов, для нас это сейчас приоритетный турнир.

Чемпионат Испании выиграть будет сложно, но сдаваться нельзя, пусть мы и потеряли много очков. Нужно продолжать работать».

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Все комментарии
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 10:01
Ваш поезд ушел! И на самолете не догнать. Следующие победы будут лет через 5, не раньше!.
Galaxy real way
Galaxy real way
сегодня в 06:16
Никто не ожидал трофея в сезоне когда Бенитес уходил, никто не верил. Сейчас такая же ситуация, это футбол, так что всякое может быть. Реал может удивить. Надеюсь Зидан больше ошибок не сделает, все силы на ЛЧ.
бебето_71
бебето_71
сегодня в 04:01
кашшаи хорошо попроси может тогда и левый возьмёте.старая примадона размечталась нуну)
Inquisitоr
Inquisitоr
сегодня в 02:59
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:58
    Реалу надо постараться выиграть ЛЧ, КК и ЛЛ уже провалены
    ESPANOL
    ESPANOL
    сегодня в 01:45
    Этот сезон уже потрясающий, есть суперкубок Испании! Так что сезон не прошел даром, можно расслабиться и кляньчить контракт.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:24
    Без усиления состава, думаю, что невозможно будет выиграть ЛЧ! Потому что там нужно забивать, что пока очень-очень плохо получается у Реала!
    77rust77
    77rust77
    вчера в 23:48
    Если ПСЖ вас обыграет то совет ищи другую команду потому что Неймара купят по любому
    mrkdg
    mrkdg
    вчера в 23:35
    сам себя успокаивает?
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