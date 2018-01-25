Стадион «Краснодара» должен принять матч сборных Испании и Туниса

Сборная Испании наметила план подготовки к чемпионату мира.

23 марта в Дюссельдорфе «Фурия Роха» проведет контрольный матч против команды Германии. Уже 27 марта испанцы сыграют со сборной Аргентины на стадионе мадридского «Атлетико» «Ванда Метрополитано».

После того как станет известна заявка сборной Испании на ЧМ, подопечных Хулена Лопетеги протестируют швейцарцы, а 9 июня сборная Испании планирует сыграть с Тунисом. Причем поединок этот, как сообщают испанские СМИ, должен состояться в Краснодаре, где будут базироваться трехкратные чемпионы Европы.

На мундиале испанцы, напомним, сыграют в одной группе со сборными Португалии, Марокко и Ирана.