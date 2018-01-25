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Стадион «Краснодара» должен принять матч сборных Испании и Туниса

вчера, 23:48

Сборная Испании наметила план подготовки к чемпионату мира.

23 марта в Дюссельдорфе «Фурия Роха» проведет контрольный матч против команды Германии. Уже 27 марта испанцы сыграют со сборной Аргентины на стадионе мадридского «Атлетико» «Ванда Метрополитано».

После того как станет известна заявка сборной Испании на ЧМ, подопечных Хулена Лопетеги протестируют швейцарцы, а 9 июня сборная Испании планирует сыграть с Тунисом. Причем поединок этот, как сообщают испанские СМИ, должен состояться в Краснодаре, где будут базироваться трехкратные чемпионы Европы.

На мундиале испанцы, напомним, сыграют в одной группе со сборными Португалии, Марокко и Ирана.

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Все комментарии
mat73
mat73
сегодня в 08:30
Я уж успел обрадоваться, что Краснодар допустили к проведению матчей ЧМ18!..
cska plus
cska plus
сегодня в 01:25
Краснодар может и ЧМ принять.
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
сегодня в 00:43
болельщики Туниса и Испании готовы к тому,как их омон краснодарский помутузит! гы гы
drug01
drug01
вчера в 23:53
Условия для подготовки наилучшие! Желаем показать результат!!!!
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