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Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
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Гаврилов: «„Спартак“ один раз проиграл, второй. Значит, не всё в порядке в команде»

вчера, 23:56

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов переживает из-за неудачных выступлений «красно-белых» в товарищеских матчах на сборе в ОАЭ. Москвичи сперва уступили «Шанхай СИПГ», а позже потерпели поражение от «Астаны».

«Конечно, тревожат поражения „Спартака“ в контрольных матчах. Потому что „Атлетик“ из Бильбао — команда далеко не самая простая. Испанский футбол всегда был на ведущих ролях. К сожалению, особой уверенности в том, что „Спартак“ сможет пройти этого оппонента, нет. Ведь соперники на этой стадии непростые. Для „Спартака“ это будет проблематично. Если бы „красно-белые“ на данном этапе показывали достойную игру, тогда бы такая проблема не стояла. Но один раз проиграли, второй проиграли — это говорит о том, что не все в порядке в команде.

С другой стороны, сейчас, может быть, и не та спортивная форма. Тренер должен подвести футболистов к официальным матчам. Когда подходят серьезные игры, должна уже быть пиковая форма. Все-таки время у спартаковцев еще есть. Посмотрим. Понятно, что на сборах не борются за очки, а больше состав смотрят. Главное — завершить эти сборы без травм».

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Все комментарии
leopit
leopit
сегодня в 09:28
    Nikola45
    Nikola45 ответил fcspartak
    сегодня в 09:06
    fcspartak:
    Мы с атлетико не играем) иксперд ты наш питерский)
    Согласен Атлетик Б!
    fcspartak
    fcspartak ответил Nikola45
    сегодня в 09:04
    Nikola45:
    Пупсики мы в вас верим! Опять сольете игры ради ЧР ))Атлетико команда интересная, может вам у себя дома показать, что в Ливерпуле были цветочки! ))
    Мы с атлетико не играем) иксперд ты наш питерский)
    fcspartak
    fcspartak ответил piercman
    сегодня в 08:21
    piercman:
    той зимой. к твоему сведению, мы потеряли витселя, который был ключевым в том составе. в итоге отрыв в 5 очков превратился хрен знает во сколько.
    Этой весной вы потеряли шатова, шлюбу... Как жить теперь будете)
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 05:37
    Пупсики мы в вас верим! Опять сольете игры ради ЧР ))Атлетико команда интересная, может вам у себя дома показать, что в Ливерпуле были цветочки! ))
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 03:23
    Не каркай, Гаврилов.
    piercman
    piercman ответил RDeanW
    сегодня в 01:31
    RDeanW:
    кажется, я сломал пирсмана) опять испарился куда-то)
    эй, мне что, дежурить тут, пока ты соизволишь нарыть что-нибудь в своих археологических экспедициях? кстати, да, я тогда был неправ нащёт андерлехта - как и вы в своих предположениях о чём угодно. далеко заглядывать не буду, просто вспомню предматчевый настрой спартачей перед ливерпулем. "должны собраться и **нуть!", "0:3 будет, у нас каррера!", ну и прочий бред. итог мы все знаем.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответил cska plus
    сегодня в 01:26
      никита001
      никита001
      сегодня в 00:51
      Василич, хватит, а? Чуть что - так сразу: "В команде не все нормально".
      В прошлом сезоне Рубину проиграли на сборах - у, все, это кранты, сейчас посыпятся.
      И в результате?
      Александр Северный
      Александр Северный ответил RDeanW
      сегодня в 00:48
      RDeanW:
      если бы ты хоть иногда отвлекался от важного процесса "метания дизлайков", то обратил бы внимание, что мы в ле играем, а не в лч)
      Из ЛЕ вы вылетите в первой же игре, а я про перспективу написал, правда, перспектива призрачная очень.
      RDeanW
      RDeanW ответил Александр Северный
      сегодня в 00:47
      Александр Северный:
      Пупсики уже сосредоточились на ЛЧ, будут бить очередной рекорд.
      если бы ты хоть иногда отвлекался от важного процесса "метания дизлайков", то обратил бы внимание, что мы в ле играем, а не в лч)
      Александр Северный
      Александр Северный
      сегодня в 00:43
      Пупсики уже сосредоточились на ЛЧ, будут бить очередной рекорд.
      Питерский Пивасик
      Питерский Пивасик
      сегодня в 00:41
      когда столько зе луишей в команде там явно куда не плюнь чёрные пятна
      eaguar
      eaguar
      сегодня в 00:35
      Удачи Спартаку .
      RDeanW
      RDeanW
      сегодня в 00:35
      кажется, я сломал пирсмана) опять испарился куда-то)
      PROMES
      PROMES ответил Олeневод
      сегодня в 00:35
      Олeневод:
      Со Спартаком всё в порядке , мы приветствуем возвращение старого доброго Спартака , такой Спартак нам нравится , однако вечное 07
        Олeневод
        Олeневод
        сегодня в 00:26
        Со Спартаком всё в порядке , мы приветствуем возвращение старого доброго Спартака , такой Спартак нам нравится , однако вечное 07
        cska plus
        cska plus
        сегодня в 00:24
        Без безбородова Спартаку везде и всегда тяжело, Юра зря переживает.
        RDeanW
        RDeanW ответил piercman
        сегодня в 00:18
        piercman:
        той зимой. к твоему сведению, мы потеряли витселя, который был ключевым в том составе. в итоге отрыв в 5 очков превратился хрен знает во сколько.
          piercman
          piercman ответил RDeanW
          сегодня в 00:08
          RDeanW:
          ммм, опять по товарнякам судят) зенит той зимой тоже выиграл разок 5-2, потом 14-1. значит, "все в порядке"? ага) видели)
          той зимой. к твоему сведению, мы потеряли витселя, который был ключевым в том составе. в итоге отрыв в 5 очков превратился хрен знает во сколько.
          piercman
          piercman
          сегодня в 00:06
          вангую, что, после вылета от атлетика, тарасовские будут писать примерно так: зато теперь сосредоточимся на чемпионате и кубке, ЛЕ - турнир для 8 ов, наша цель - победа в ЛЧ 😆, и т.д. и т.п.
          RDeanW
          RDeanW
          сегодня в 00:04
          ммм, опять по товарнякам судят) зенит той зимой тоже выиграл разок 5-2, потом 14-1. значит, "все в порядке"? ага) видели)
          piercman
          piercman
          сегодня в 00:03
          как раз-таки всё в порядке. узнаём старый смешной спартак!
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