Гаврилов: «„Спартак“ один раз проиграл, второй. Значит, не всё в порядке в команде»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов переживает из-за неудачных выступлений «красно-белых» в товарищеских матчах на сборе в ОАЭ. Москвичи сперва уступили «Шанхай СИПГ», а позже потерпели поражение от «Астаны».

«Конечно, тревожат поражения „Спартака“ в контрольных матчах. Потому что „Атлетик“ из Бильбао — команда далеко не самая простая. Испанский футбол всегда был на ведущих ролях. К сожалению, особой уверенности в том, что „Спартак“ сможет пройти этого оппонента, нет. Ведь соперники на этой стадии непростые. Для „Спартака“ это будет проблематично. Если бы „красно-белые“ на данном этапе показывали достойную игру, тогда бы такая проблема не стояла. Но один раз проиграли, второй проиграли — это говорит о том, что не все в порядке в команде.

С другой стороны, сейчас, может быть, и не та спортивная форма. Тренер должен подвести футболистов к официальным матчам. Когда подходят серьезные игры, должна уже быть пиковая форма. Все-таки время у спартаковцев еще есть. Посмотрим. Понятно, что на сборах не борются за очки, а больше состав смотрят. Главное — завершить эти сборы без травм».