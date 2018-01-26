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Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф -:- Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М---
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарФонбет1.853.44.4
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Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
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Директор академии «Спартака»: «Если ребёнок мечтает играть за МЮ, нам не по пути»

сегодня, 01:31

Директор академии «Спартака» Дмитрий Сидоров рассказал о проблемах с психологией, которые могут возникнуть у молодых футболистов:

«Существует проблема ментальности российских футболистов, которую очень хочется перебороть: многие ребята довольствуются малым. Объясню. Допустим, ребёнок из небольшого города попал в „Спартак“ и всё – жизнь удалась. Нужно очень много работать, чтобы изменить такое отношение юных игроков к собственной карьере и мотивировать их стремиться к более серьёзным высотам.

Приходят первые успехи, выигрыши, похвала, звание лучшего игрока, внимание прессы – так начинается звёздная болезнь. Затем футболисту предлагают контракт с клубом, он попадает в дубль и успокаивается, считая, что дальше всё пойдет своим чередом, начинает снижать требования к себе. Причем это не единичный случай – так происходит почти со всеми. Это не самая приятная особенность нашего менталитета. В Европе же люди работают на перспективу, разбивая путь к главной цели на несколько маленьких этапов.

Я согласен с мнением руководителя одной из российских футбольных академий, сказавшего, что если ребёнок мечтает играть за „Манчестер Юнайтед“, то нам с ним не по пути. Прекрасно понимаю, о чём он говорит. И мы, конечно, стараемся воспитывать патриотов своего клуба. Очень хочется, чтобы те самые „звёздочки“ потом сияли именно в „Спартаке“».

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Все комментарии
denmig
denmig
сегодня в 10:33
Все правильно! а то воспитаем очередную дзюпу-любителя медалек! пусть газпром таких принимает!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:32
Повсеместная беда современных молодых футболистов в том, что они любят не футбол, а себя в футболе, потому и успокаиваются на стадии дубля. Замечаю, что у многих уже татуировки (надо же чем-нибудь быть похожими на тех, кто в основе!). Ну а если кто выходит в основном составе, то уже все, считает себя звездой. Яркий тому пример - один из Миранчуков в "Локомотиве", который позволяет себе выходить на поле со спущенными гетрами. Как же, столько дифирамбов выслушал в свой адрес! Все стали прагматиками, главное - получать хорошие деньги, а дальше хоть трава не расти. У молодых НЕ СТАЛО самозабвенного отношения к футболу и в этом вся их беда.
Klasse
Klasse ответил cska.78
сегодня в 08:44
cska.78:
Эти точно мечтают играть за "народную"
Всегда умиляло, как конские тролли, повторяют как попугаи расистскую ересь за 51иком, в то время как в команде цска половина игроков черные))
Robbaggio
Robbaggio ответил Borusik1975
сегодня в 08:40
Почему никто не прославлял Россию зарубежом? А как же победитель Кубка УЕФА и Лиги чемпионов Дмитрий Аленичев, а игрок МЮ и Эвертона Андрей Канчельскис?
AmG1991
AmG1991 ответил cska.78
сегодня в 08:37
cska.78:
Эти точно мечтают играть за "народную"
Вагнер Лав,Жо,Думбия,Муса,Траоре,Оланаре,Витиньо.Что ж ты про них молчишь?Армейский клуб африки?😂
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:10
Теперь понятно, почему в Спартаке не играют свою воспитанники, нет в ихней школе патриотов! Кого не спросишь все хотят играть за Анжи, тульский Арсенал и в ФНЛ!
Как скажут хоть стой, хоть падай, а потом удивляются почему над ними потешаются.
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 08:02
В Академии Спартака все дети мечтают играть за Уфу, Тулу, Ростов и Анжи
Морозовский
Морозовский
сегодня в 06:37
Неправда! Все РЕБЁНКИ, а взрослые футболисты им пример, мечтают играть в "Зенити"! И, жизнь удалась! На перспективе крест!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 06:16
Коукалова оказывается не только русофобка, но и расистка).
Эх, где мои 17 лет?
На Большом каретном.
Где мой "чёрный пистолет"?
На Большом каретном..
поют детки Латинской, Южной Америки, Африки, читая пост красавицы и чудовища, мечтая вдуть в её Вувузелу.
Nikola45
Nikola45
сегодня в 05:28
Вот так становятся пупсиками! ))
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 03:23
Если ребенок играет в пупсиков, то ему прямой путь в спартак.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 02:46
Все по делу сказанно...
311
311
сегодня в 02:19
То есть он поставил Спартак в один ряд с МЮ? Такой бред слышу впервые! Если он хочет, чтобы игроки всю карьеру деградировали в Тарасовке, это и есть снижение требований к себе!)
котлина брат
котлина брат
сегодня в 02:13
Ложь, трындёжь и провокация
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 02:00
Директор академии «Спартака»: «Если ребёнок мечтает играть в футбол, нам не по пути»...)))
Borusik1975
Borusik1975
сегодня в 01:53
Лжепатриотизм заполонил все умы путинской России , а давайте все мечтать играть за клуб из Крым-наш?
А по факту за всю историю Российского футбола , нет ни одного игрока который бы прославлял флаг России в топ зарубежном клубе.Треть сезона Аршавина в Арсенале не в счет.
Borusik1975
Borusik1975
сегодня в 01:49
А если ребенок мечтает играть за Барселону ?))
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 01:47
«Если ребёнок мечтает играть за МЮ, нам не по пути»

«Существует проблема ментальности российских футболистов .... многие ребята довольствуются малым. Допустим, ребёнок из небольшого города попал в „Спартак“ и всё – жизнь удалась.»



Сидоров, хоть иногда надо закусывать!!
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 01:42
желание играть за МЮ это амбиции, где он сейчас хочет найти ребят для которых Спартак предел мечтаний,максимум амбиций нынешнего Спартака это титул РФПЛ, и этим должны довольствоваться ребята всю карьеру?
cska.78
cska.78
сегодня в 01:38
Эти точно мечтают играть за "народную"
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