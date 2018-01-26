Директор академии «Спартака»: «Если ребёнок мечтает играть за МЮ, нам не по пути»

Директор академии «Спартака» Дмитрий Сидоров рассказал о проблемах с психологией, которые могут возникнуть у молодых футболистов:

«Существует проблема ментальности российских футболистов, которую очень хочется перебороть: многие ребята довольствуются малым. Объясню. Допустим, ребёнок из небольшого города попал в „Спартак“ и всё – жизнь удалась. Нужно очень много работать, чтобы изменить такое отношение юных игроков к собственной карьере и мотивировать их стремиться к более серьёзным высотам.

Приходят первые успехи, выигрыши, похвала, звание лучшего игрока, внимание прессы – так начинается звёздная болезнь. Затем футболисту предлагают контракт с клубом, он попадает в дубль и успокаивается, считая, что дальше всё пойдет своим чередом, начинает снижать требования к себе. Причем это не единичный случай – так происходит почти со всеми. Это не самая приятная особенность нашего менталитета. В Европе же люди работают на перспективу, разбивая путь к главной цели на несколько маленьких этапов.

Я согласен с мнением руководителя одной из российских футбольных академий, сказавшего, что если ребёнок мечтает играть за „Манчестер Юнайтед“, то нам с ним не по пути. Прекрасно понимаю, о чём он говорит. И мы, конечно, стараемся воспитывать патриотов своего клуба. Очень хочется, чтобы те самые „звёздочки“ потом сияли именно в „Спартаке“».