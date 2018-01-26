Газизов: «„Уфа“ не вела официальных переговоров с „Зенитом“ ни по одному игроку»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал последние трансферные слухи, связанные с клубом. Ранее сообщалось, что состав уфимской команды могут усилить три игрока «Зенита»: Артём Дзюба, Иван Новосельцев и Александр Анюков.

«Любому руководителю хочется, чтобы команда становилась сильнее. Это аксиома. Но пока наши возможности довольно-таки скромные. Радует то, что мы никого не теряем. Ведущие футболисты остаются на сегодняшний день в „Уфе“. Однако утверждать, что трансферов на вход или выход у нас не будет, я, конечно, не готов.

Нападающий необходим практически всем командам. Мы бы не отказались от забивного исполнителя. Ищем, но они очень дорогие.

Правда ли, что Дзюба отказался переходить в „Уфу“? Отвечу так: официальных переговоров с „Зенитом“ по Дзюбе мы не вели. Был ли интерес? Такой футболист, естественно, может усилить „Уфу“, да и не только нашу команду. Таков мой ответ. Новосельцев? „Уфа“ не вела официальных переговоров с „Зенитом“ ни по одному игроку.

Что касается суммы, которую клуб может потратить на трансферы этой зимой, это конфиденциальная информация, не буду озвучивать цифры. Хороший трансфер делается в тишине. Сейчас больше слухов вокруг нас».