Коутиньо: «Это был особенный день в моей жизни»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо поделился впечатлениями от своего дебюта за каталонскую команду. 25-летний бразилец вышел на поле на 68-й минуте ответного матча 1/4 финала Кубка Испании с «Эспаньолом» (2:0), заменив Андреса Иньесту:

«Это был особенный день в моей жизни, потому что это были мои первые минуты на поле в футболке „Барселоны“. Это был потрясающий вечер. Я очень рад и взволнован от того, как меня поприветствовали болельщики.

Я немного нервничал, беспокоился из-за того, насколько большим является этот клуб, но то, как все меня встретили, помогло мне расслабиться».