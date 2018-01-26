Вальверде: «Мы возлагаем большие надежды на Коутиньо»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде остался доволен дебютом Филиппе Коутиньо за сине-гранатовых. Бразильский хавбек вышел на замену во втором тайме ответного матча 1/4 финала Кубка Испании против «Эспаньола» (2:0).

«Мы возлагаем большие надежды на Коутиньо, он может хорошо вписаться в наш стиль игры. Он уверен в себе, у него хороший дриблинг, он способен уходить от защитников, создавать опасность у ворот.

Думаю, он хорошо провёл эту встречу, но посмотрим, что будет дальше. Это только начало».