Панюков: «В „Браге“ мне не понравилось. Вспоминаю её, и слеза наворачивается»

Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков рассказал о времени, проведённом в «Аяччо» и «Браге»:

«Отыграть весь сезон в „Аяччо“ – не провал. Там уровень выше, чем в нашей ФНЛ. Намного. И зарплаты гораздо больше – а значит, и игроки лучше. На условный „Ланс“ во второй лиге ходит сорок тысяч, в ФНЛ – максимум пять. Есть разница? Временем в „Аяччо“ однозначно доволен. И не думаю, что сейчас кто-то [из россиян] в 19 лет мог бы уехать во вторую лигу Франции.

В „Браге“ мне не понравилось. Футбол, в который играла команда, клуб в целом… Вспоминаю „Брагу“, и слеза наворачивается. Апатия и ужас. Тренер три раза в неделю давал тест Купера (Прим. – тест на физическую подготовленность). Просто уму непостижимо. А потом удивлялся, почему команда не бегает и играет в супер-оборонительный футбол даже с аутсайдером. Когда у ворот „Браги“ стандарт, форвард должен был садиться к чужому опорнику. Это идиотизм. Потом меня спрашивает: „Почему ты не успел, когда защитники выбили мяч?“ Я ракета, что ли? У защитника фора 15 метров! До конца аренды не дотерпел. Вернулся обратно в „Атлантас“».

Напомним, недавно «Зенит» отказал «Тосно» в переходе Панюкова.