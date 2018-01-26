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Панюков: «В „Браге“ мне не понравилось. Вспоминаю её, и слеза наворачивается»

сегодня, 04:52

Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков рассказал о времени, проведённом в «Аяччо» и «Браге»:

«Отыграть весь сезон в „Аяччо“ – не провал. Там уровень выше, чем в нашей ФНЛ. Намного. И зарплаты гораздо больше – а значит, и игроки лучше. На условный „Ланс“ во второй лиге ходит сорок тысяч, в ФНЛ – максимум пять. Есть разница? Временем в „Аяччо“ однозначно доволен. И не думаю, что сейчас кто-то [из россиян] в 19 лет мог бы уехать во вторую лигу Франции.

В „Браге“ мне не понравилось. Футбол, в который играла команда, клуб в целом… Вспоминаю „Брагу“, и слеза наворачивается. Апатия и ужас. Тренер три раза в неделю давал тест Купера (Прим. – тест на физическую подготовленность). Просто уму непостижимо. А потом удивлялся, почему команда не бегает и играет в супер-оборонительный футбол даже с аутсайдером. Когда у ворот „Браги“ стандарт, форвард должен был садиться к чужому опорнику. Это идиотизм. Потом меня спрашивает: „Почему ты не успел, когда защитники выбили мяч?“ Я ракета, что ли? У защитника фора 15 метров! До конца аренды не дотерпел. Вернулся обратно в „Атлантас“».

Напомним, недавно «Зенит» отказал «Тосно» в переходе Панюкова.

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Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55 ответил САХАуола
сегодня в 09:42
САХАуола:
А он что думал в сказку попал, езжай в армию сынок!
В армии бегать заставят утром 5 км. . Он привык к 4
САХАуола
САХАуола
сегодня в 09:21
А он что думал в сказку попал, езжай в армию сынок!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 06:41
Футболистом можешь ты не быть.
Но ракетой быть, ты просто должен быть обязан.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 06:39
На тест купера жалуется? Доходяга малолетняя
Морозовский
Морозовский
сегодня в 06:02
Гниловатое высказывание от Зенитовца - чувствуется "школа проектного воспитания".
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