Почеттино: «Лучше уж поработаю на ферме, чем стану тренировать „Барсу“ или „Арсенал“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что никогда не возглавит «Барселону» и «Арсенал»:

«Для меня здесь всё предельно ясно. Я никогда не буду тренером „Барселоны“ или „Арсенала“, потому что меня ассоциируют с „Тоттенхэмом“ и „Эспаньолом“. Как игрок, я вырос в „Ньюэллс Олд Бойз“, и поэтому никогда не смогу тренировать „Росарио Сентраль“.

Таково моё решение. Я предпочту работу на своей ферме в Аргентине, чем в некоторых местах. Но моя преданность нынешнему клубу велика. Я работаю так, словно останусь здесь навечно. Но в футболе может произойти всё что угодно. Завтра владелец встанет не с той ноги и скажет „О, пора бы уволить Маурисио“. И я буду выглядеть глупо, рассуждая сейчас о том, что не пойду работать туда-то и туда-то. В футболе ты никогда не можешь быть уверен в своём будущем на все сто».

Ранее Почеттино не исключил, что однажды может стать главным тренером «Реала».