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Почеттино: «Лучше уж поработаю на ферме, чем стану тренировать „Барсу“ или „Арсенал“»

сегодня, 07:07

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что никогда не возглавит «Барселону» и «Арсенал»:

«Для меня здесь всё предельно ясно. Я никогда не буду тренером „Барселоны“ или „Арсенала“, потому что меня ассоциируют с „Тоттенхэмом“ и „Эспаньолом“. Как игрок, я вырос в „Ньюэллс Олд Бойз“, и поэтому никогда не смогу тренировать „Росарио Сентраль“.

Таково моё решение. Я предпочту работу на своей ферме в Аргентине, чем в некоторых местах. Но моя преданность нынешнему клубу велика. Я работаю так, словно останусь здесь навечно. Но в футболе может произойти всё что угодно. Завтра владелец встанет не с той ноги и скажет „О, пора бы уволить Маурисио“. И я буду выглядеть глупо, рассуждая сейчас о том, что не пойду работать туда-то и туда-то. В футболе ты никогда не можешь быть уверен в своём будущем на все сто».

Ранее Почеттино не исключил, что однажды может стать главным тренером «Реала».

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Все комментарии
neomessi
neomessi
сегодня в 10:46
Ну как бы я понимаю Маурисио, он прав в том что:

Если ты болельщик Барсы то Реал для тебя не клуб а просто помойка.
Если ты болельщик Арсенала тогда ТТХ это птица фабрика!
Злой_Гений_Мауринья
Злой_Гений_Мауринья
сегодня в 10:43
Крассава чел.,тебя ждёт хорошее будущее)
sparxx2
sparxx2 ответил Великие Канониры
сегодня в 10:32
Великие Канониры:
Ты и работаешь на птицеферме, растишь цыплят чтобы потом продать их в большие клубы.
Ты про Санчеса ?
FERIS
FERIS
сегодня в 10:24
    Шмавон
    Шмавон
    сегодня в 10:15
      Фата лист
      Фата лист ответил SHMEL
      сегодня в 10:14
      SHMEL:
      Глупое высказывание,но видно на ферме ему и место.
      Нет, не глупое, он просто дал понять, что есть три команды на свете, которые он никогда не возглавит, даже если будут звать, а все остальные клубы для него открыты.
      Tott_Hot
      Tott_Hot ответил Великие Канониры
      сегодня в 10:04
      Великие Канониры:
      Ты и работаешь на птицеферме, растишь цыплят чтобы потом продать их в большие клубы.
      а от вульвы звездные петушки сами сбегают)
      Viskas el Babselona
      Viskas el Babselona
      сегодня в 10:01
        Bekelman55
        Bekelman55
        сегодня в 09:57
        Ага. А летом " Почеттино согласовал предварительное соглашение с Барселоной/Арсеналом"
        No problem
        No problem
        сегодня в 09:49
          Fenomen-9
          Fenomen-9
          сегодня в 09:38
            Selim Yavuz
            Selim Yavuz
            сегодня в 09:06
            Лучше остаться в Тоттенхэме,при нем они весело играют
            Великий Князь
            Великий Князь
            сегодня в 08:43
              Barcelona_Rostov
              Barcelona_Rostov
              сегодня в 08:40
              можно подумать тебя туда зовут....
              cannongun
              cannongun
              сегодня в 08:37
              зато можно потренировать Росарио Доусон
              Великие Канониры
              Великие Канониры
              сегодня в 08:30
              Ты и работаешь на птицеферме, растишь цыплят чтобы потом продать их в большие клубы.
              Байкал Иркутск
              Байкал Иркутск
              сегодня в 07:41
              А зачем он сначала сказал, что не будет никогда тренировать Барсу и Арсенал, а в концовке всё таки не исключил такую возможность на все сто?!
              Или не точность перевода, то ли ....
              barcelonistas
              barcelonistas
              сегодня в 07:34
              Модрич похожее про Реал говорил)

              А вообще если Почеттино останется верным своим словам респект
              амурец
              амурец
              сегодня в 07:18
              ну в Барселону нормальный то не пойдёт
              SHMEL
              SHMEL
              сегодня в 07:18
              Глупое высказывание,но видно на ферме ему и место.
              RUSTY8
              RUSTY8
              сегодня в 07:17
              а кто тебя туда позовет))
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