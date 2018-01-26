Пике: «Это удивительно, что „Реала“ не будет в полуфинале Кубка Испании»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы над «Эспаньолом» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании и выхода в полуфинал турнира прокомментировал вылет «Реала» от «Леганеса»:

«Это удивительно, что в полуфинале не будет „Реала“. Но мы должны сосредоточиться на самих себе.

Мы постараемся выиграть все турниры, в которых продолжаем участвовать».