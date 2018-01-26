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Пике: «Это удивительно, что „Реала“ не будет в полуфинале Кубка Испании»

сегодня, 07:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы над «Эспаньолом» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании и выхода в полуфинал турнира прокомментировал вылет «Реала» от «Леганеса»:

«Это удивительно, что в полуфинале не будет „Реала“. Но мы должны сосредоточиться на самих себе.

Мы постараемся выиграть все турниры, в которых продолжаем участвовать».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:36
надо привыкать
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 10:30
Приятно видеть скулящих мадридоглоров проигравших по всем фронтам...
starche
starche
сегодня в 10:24
Это не удивительно, а закономерно.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 10:23
Надеюсь летом Реал ждёт перестройка, новый тренер, новые игроки. У Зидана кончились идеи, а отказ от новых игроков(дураки пошли на поводу у Зидана) ослабил команду в то время, как другие усиливались.

Ждём лета и там посмотрим, но явно нужно идти на глобальные перемены.
FERIS
FERIS ответил Майкл59ru
сегодня в 10:15
Это вам барсукам так хочется,чтобы Реал загнулся.
Этот ссезон скорее всего полностью провален,но не более.
Летом однозначно будут кардинальные перемены и Реал как и прежде будет всех рвать на части.
MALOVAR
MALOVAR ответил Майкл59ru
сегодня в 09:53
а по-моему он жирненько потраллил и очень даже ,ну это Пиге - слабый игрок
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 09:53
Пике начал культурно троллить, все таки 30 стукнуло мудрее стал паренек
No problem
No problem
сегодня в 09:47
кю*ный подкаблук.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:18
Вы все удивляетесь почему Пике не стал троллить увядающий Реал. А всё потому что он понимает,что это начало конца славной истории Реала и как истинный джентельмен не стал добивать ногами лежащего на земле мадридского середнячка )
Ikarus74
Ikarus74 ответил Великий Князь
сегодня в 09:12
Великий Князь:
При этом ещё более удивительным будет то, что Барселонаа останется без этого кубка. Севилья их изнасилует. Аха-ха)
т.е. Леганес изнасиловал Реал?))))
ДСА
ДСА
сегодня в 09:11
Если бы Валенсия еще бы вылетела был бы вообще праздник.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 09:04
то что Реала нет в полуфинале - это не удивительно, а традиция)) а вот УДИВИТЕЛЬНО что Перес все еще не объявил майский ремонт стадиона))
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 08:42
При этом ещё более удивительным будет то, что Барселонаа останется без этого кубка.
Севилья их изнасилует. Аха-ха)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:22
Слились, что б за место в ЛЕ не мешало бороться!!!
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Gorbuncov
сегодня в 08:14
Gorbuncov:
Даже тролить не стал. Стареет)
Даже Пике в шоке от такого Реала!
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 08:12
Пике не стал добивать мадридочек. Главно чтобы они не перестовали славить громко его имя..
Морозовский
Морозовский
сегодня в 08:01
"Удивительное рядом, но оно запрещено!"
Gorbuncov
Gorbuncov
сегодня в 07:59
Даже тролить не стал. Стареет)
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 07:57
А что удивительного Пике?)
Реал это обычный сесреоняк.
Ещё чуть чуть и Зидан превратит его в современный милан.
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