Пике: «Это удивительно, что „Реала“ не будет в полуфинале Кубка Испании»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы над «Эспаньолом» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании и выхода в полуфинал турнира прокомментировал вылет «Реала» от «Леганеса»:
«Это удивительно, что в полуфинале не будет „Реала“. Но мы должны сосредоточиться на самих себе.
Мы постараемся выиграть все турниры, в которых продолжаем участвовать».
Ждём лета и там посмотрим, но явно нужно идти на глобальные перемены.
Ждём лета и там посмотрим, но явно нужно идти на глобальные перемены.
Этот ссезон скорее всего полностью провален,но не более.
Летом однозначно будут кардинальные перемены и Реал как и прежде будет всех рвать на части.
Этот ссезон скорее всего полностью провален,но не более.
Летом однозначно будут кардинальные перемены и Реал как и прежде будет всех рвать на части.
Севилья их изнасилует. Аха-ха)
Севилья их изнасилует. Аха-ха)
Реал это обычный сесреоняк.
Ещё чуть чуть и Зидан превратит его в современный милан.
Реал это обычный сесреоняк.
Ещё чуть чуть и Зидан превратит его в современный милан.