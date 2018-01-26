Моуриньо о трансфере Санчеса: «Это очень хорошая сделка. Он мог стоить нам £100-150 млн»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед---
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф -:- Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М---
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарФонбет1.853.44.4
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДижонДижон -:- Логотип футбольный клуб РеннРеннФонбет2.653.252.65
  • Главные новости
  • Все новости
10:42
«Челси» нацелился на форварда «Арсенала»1
10:29
В «Реале» надеются подписать нападающего до закрытия трансферного окна1
10:15
Манчини: «Отставание от „Локомотива“ не такое большое, чтобы прощаться с первым местом»12
09:19
Герасимец: «У „Зенита“ нет стратегии развития»77
01:22
«Барселона» прошла «Эспаньол» в Кубке Испании98
10:07
Манчини: «Разрешить проблему Кришито с контрактом может только сам Доменико»5
09:28
Игонин: «Предпочту 2-е место „Зенита“ с воспитанниками в составе чемпионству легионеров»9
09:01
Петржела: «Разгром „Зенитом“ „Славии“ - это супер, но у чехов тренер ничего не умеет»9
08:43
Фанаты «Порту» пойдут на подлость, чтобы обвинить «Бенфику» в организации «договорняков»5
08:14
Дзюба не полетит на сбор в Турцию со второй командой «Зенита»23
07:56
Пике: «Это удивительно, что „Реала“ не будет в полуфинале Кубка Испании»19
07:42
Моуриньо: «Сери? Трансферов больше не ожидается»1
07:28
«Спартак» не готов платить «Торино» € 20 млн за Льяича25
07:07
Почеттино: «Лучше уж поработаю на ферме, чем стану тренировать „Барсу“ или „Арсенал“»21
06:23
«Шанхай Шэньхуа» сделал предложение «Барселоне» о покупке Иньесты9
05:58
Панюков – о Сарсании: «У меня никогда в жизни не было таких потерь»0
05:37
Суарес – Коутиньо: «С дебютом! Надеюсь, в следующий раз забью с твоего паса»2
05:23
Вальверде: «„Реал“ всё ещё остаётся грозным соперником»7
04:52
Панюков: «В „Браге“ мне не понравилось. Вспоминаю её, и слеза наворачивается»5
04:27
«Малага» взяла в аренду экс-полузащитника «Рубина»4
04:11
Газизов: «Пример Зинченко очень показателен для российских игроков»8
03:58
Вальверде: «Мы возлагаем большие надежды на Коутиньо»1
03:38
Коутиньо: «Это был особенный день в моей жизни»1
03:22
Бускетс: «В первом матче „Эспаньол“ праздновал так, словно уже прошёл дальше»6
02:59
Дани Алвес дисквалифицирован на три матча0

Моуриньо о трансфере Санчеса: «Это очень хорошая сделка. Он мог стоить нам £100-150 млн»

сегодня, 08:29

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не считает, что клуб переплатил, выдав щедрую зарплату нападающему Алексису Санчесу:

«Я знаю, стоит только кому-то не подписать Санчеса, как дело тут же упирается в деньги. Дело не в деньгах.

Проанализируйте цифры. „Ман Сити“ потратил больше нас, „Челси“ потратил больше нас, полагаю, даже „Эвертон“ потратил больше нас. Не думаю, что причина в этом. Алексис мог перейти в любой клуб, у него было много вариантов. Но он решил перебраться сюда. Поинтересуйтесь у него, почему он так решил.

Я не могу назвать эту сделку очень дорогой, но не могу назвать и дешевой, учитывая все детали его контракта. Но это очень хорошая сделка для нас и для игрока, который получил отличный контракт. Контракт, который соответствует его характеристикам игрока и текущей ситуации на рынке. Сколько стоил бы Алексис при нормальном трансфере, будь у него еще два или три года по контракту? Если брать в расчет нынешние расценки, то, думаю, миллионов 100-150 фунтов». 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Петржела: «Разгром „Зенитом“ „Славии“ - это супер, но у чехов тренер ничего не умеет»
Сегодня, 09:01 9
Пике: «Это удивительно, что „Реала“ не будет в полуфинале Кубка Испании»
Сегодня, 07:56 19
Моуриньо: «Сери? Трансферов больше не ожидается»
Сегодня, 07:42 1
Почеттино: «Лучше уж поработаю на ферме, чем стану тренировать „Барсу“ или „Арсенал“»
Сегодня, 07:07 21
Суарес – Коутиньо: «С дебютом! Надеюсь, в следующий раз забью с твоего паса»
Сегодня, 05:37 2
Вальверде: «„Реал“ всё ещё остаётся грозным соперником»
Сегодня, 05:23 7
Обсудить
Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Владимир Ушаков
сегодня в 10:43
Как можно оценивать трансфер если он не одного матча не сыграл?!
starche
starche
сегодня в 10:27
Жожа промахнулся, хотя он не своё бабло тратил. Время это покажет.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 10:09
Ловко Арсенал развели...
MALOVAR
MALOVAR ответил 311
сегодня в 09:52
это он тонко набросил для Конте ,типо он гений ,поменял игрока скамейки на топчик
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 09:51
между 100 и 150 всего то 50 млн
311
311
сегодня в 09:42
„Челси“ потратил больше нас" Жозе что-то курит?)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:39
Скажу больше,эта гениальная сделка века
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 09:37
Все это понимают,что сделка для МЮ была удачной
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 09:06
ожидаемс весеннюю мегазарубу Моуриньо-Погба-Санчес. Солнце и Зеркало без работы не останутся)))
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 08:43
Моуриньо действительно выиграл в этом обмене
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100