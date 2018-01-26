Моуриньо о трансфере Санчеса: «Это очень хорошая сделка. Он мог стоить нам £100-150 млн»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не считает, что клуб переплатил, выдав щедрую зарплату нападающему Алексису Санчесу:

«Я знаю, стоит только кому-то не подписать Санчеса, как дело тут же упирается в деньги. Дело не в деньгах.

Проанализируйте цифры. „Ман Сити“ потратил больше нас, „Челси“ потратил больше нас, полагаю, даже „Эвертон“ потратил больше нас. Не думаю, что причина в этом. Алексис мог перейти в любой клуб, у него было много вариантов. Но он решил перебраться сюда. Поинтересуйтесь у него, почему он так решил.

Я не могу назвать эту сделку очень дорогой, но не могу назвать и дешевой, учитывая все детали его контракта. Но это очень хорошая сделка для нас и для игрока, который получил отличный контракт. Контракт, который соответствует его характеристикам игрока и текущей ситуации на рынке. Сколько стоил бы Алексис при нормальном трансфере, будь у него еще два или три года по контракту? Если брать в расчет нынешние расценки, то, думаю, миллионов 100-150 фунтов».