Петржела: «Разгром „Зенитом“ „Славии“ - это супер, но у чехов тренер ничего не умеет»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела порадовался победе «сине-бело-голубых» над пражской «Славией» в контрольной встрече:

«„Зенит“ обыграл „Славию“ со счетом 5:1? Это супер. У „Славии“ сейчас новый тренер (Йиндрших Трпишовски), он предпочитает молодых игроков, многих взял из своей прежней команды, из Либереца. Хочет играть молодым составом, не хочет видеть опытных футболистов в составе. Но я думаю, что они этого тренера уберут. Я считаю, что у него нет опыта, чтобы тренировать такую команду, как „Славия“. Это молодой тренер, честно говоря, я думаю, что он ничего не умеет.

Что касается предстоящей дуэли „сине-бело-голубых“ с „Селтиком“, то шотландцев надо проходить».