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Петржела: «Разгром „Зенитом“ „Славии“ - это супер, но у чехов тренер ничего не умеет»

сегодня, 09:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела порадовался победе «сине-бело-голубых» над пражской «Славией» в контрольной встрече:

«„Зенит“ обыграл „Славию“ со счетом 5:1? Это супер. У „Славии“ сейчас новый тренер (Йиндрших Трпишовски), он предпочитает молодых игроков, многих взял из своей прежней команды, из Либереца. Хочет играть молодым составом, не хочет видеть опытных футболистов в составе. Но я думаю, что они этого тренера уберут. Я считаю, что у него нет опыта, чтобы тренировать такую команду, как „Славия“. Это молодой тренер, честно говоря, я думаю, что он ничего не умеет.

Что касается предстоящей дуэли „сине-бело-голубых“ с „Селтиком“, то шотландцев надо проходить».

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Все комментарии
Big krendel
Big krendel
сегодня в 10:36
Славно накидали. И на Данни посмотрели, вспомнив добрым словом!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 10:21
Просто Славия нацепила красно белую форму. Вот Зенит и не сдержался! По привычке наполнил авоську как пупсика в Питере!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 09:33
Неплохо начинают
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:33
Может, чеху и виднее. Но хорошая результативность не может не радовать...
kastites
kastites
сегодня в 09:31
Петержела ,прекрасный тренер и человек
FILL3287
FILL3287
сегодня в 09:20
Бакланы тоже в том году на тренировках в эмиратак побеждали и у школьников 12-и летних 10-0,и по пять ноль,потом кричали мы выиграем лигу чемпионов и станем лучшим клубом Европы))) А в итоге лига европы,вардар,андерлехт,гент)!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:13
Похоже Зенит к еврокубку уже готов.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:03
Да ладно, не стоит так принижать эту победу.
Но и преувеличивать ее значение тоже не нужно.
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 09:02
что ж он говорит такое, предатель?))))
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