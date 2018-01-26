Игонин: «Предпочту 2-е место „Зенита“ с воспитанниками в составе чемпионству легионеров»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин поддерживает экс-нападающего «сине-бело-голубых» Сергея Герасимца, которого не радует засилье легионеров в клубе из Санкт-Петербурга:

«Я хоть и являюсь болельщиком „Зенита“, но мне не нужен успех любой ценой. Мне не интересны победы через приобретение легионеров, хотя это современный тренд. Если мы завтра, условно говоря, займем второе место, но у нас будет хотя бы два воспитанника футбола Санкт-Петербурга в основном составе, для меня это будет куда более значимо. А победа приезжающих футболистов, которые сегодня здесь, а завтра уедут… я с этого премиальных не получаю и морального удовлетворения тоже.

Сегодня мы говорим, что у нас в Санкт-Петербурге есть много школ футбольных, но в последнее время что-то не видно воспитанников, которые сразу бы попадали в „Зенит“. Порой они возвращаются через другие клубы, но тем не менее. Это было бы уж слишком красиво, если бы мы брали только футболистов, которые прошли бы все стадии подготовки в Санкт-Петербурге, через молодежные команды и в итоге стали игроками основного состава. Я мечтаю об этом, но понимаю, что пока было бы неплохо, если бы просто российский футболист стал частью команды».