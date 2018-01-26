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Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
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Игонин: «Предпочту 2-е место „Зенита“ с воспитанниками в составе чемпионству легионеров»

сегодня, 09:28

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин поддерживает экс-нападающего «сине-бело-голубых» Сергея Герасимца, которого не радует засилье легионеров в клубе из Санкт-Петербурга:

«Я хоть и являюсь болельщиком „Зенита“, но мне не нужен успех любой ценой. Мне не интересны победы через приобретение легионеров, хотя это современный тренд. Если мы завтра, условно говоря, займем второе место, но у нас будет хотя бы два воспитанника футбола Санкт-Петербурга в основном составе, для меня это будет куда более значимо. А победа приезжающих футболистов, которые сегодня здесь, а завтра уедут… я с этого премиальных не получаю и морального удовлетворения тоже.

Сегодня мы говорим, что у нас в Санкт-Петербурге есть много школ футбольных, но в последнее время что-то не видно воспитанников, которые сразу бы попадали в „Зенит“. Порой они возвращаются через другие клубы, но тем не менее. Это было бы уж слишком красиво, если бы мы брали только футболистов, которые прошли бы все стадии подготовки в Санкт-Петербурге, через молодежные команды и в итоге стали игроками основного состава. Я мечтаю об этом, но понимаю, что пока было бы неплохо, если бы просто российский футболист стал частью команды». 

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4 ответил starche
сегодня в 10:30
starche:
Игоша идеалист: теперь большинство топ-клубов - команды интернациональные. Даже в клубах таких футбольных стран как Испания и Англия полно легионеров.
А уж про пупсиков вообще лучше не говорить. Там правит большинство зулусов над белым меньшинством!
cska plus
cska plus
сегодня в 10:29
Например, взяли и обидели Дзюбу.
starche
starche
сегодня в 10:22
Игоша идеалист: теперь большинство топ-клубов - команды интернациональные. Даже в клубах таких футбольных стран как Испания и Англия полно легионеров.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 10:13
А я предпочту 1 или второе место без зулусов!
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 10:07
Игонин одного не понимает,что именно из за легионеров Зенит и держится на плаву. Если за Зенит будут играть чисто свои воспитанники то он превратится в некое подобие Динамо или Ростова.Так что,Зенит никогда не будет без легионеров и никогда там не будет своих воспитанников. Не та у клуба стратегия чтобы своих выращивать,там проще аргентинские или бразильские диаспоры создавать и гордиться потом что зенитовцов приглашают в сборные своих стран. Правда в большинстве своём приглашают чисто за тем чтобы было кому посидеть на лавке,но это частности. Главное замечают )
Alex-96
Alex-96
сегодня в 09:56
Поддерживаю Игонина! Как профурсетка еще не догадалась школы футбольные позакрывать? Они же мешают распилу денег за иностранцев!
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 09:44
Каким образом воспитанники возьмут второе место?А,Игонин?Они в Зените -2 на вылет стоят.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 09:40
с Властиком норм Зенит был
Klassе
Klassе
сегодня в 09:36
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