Манчини: «Разрешить проблему Кришито с контрактом может только сам Доменико»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом защитника команды Доменико Кришито. По слухам, игрок не хочет продлевать сотрудничество с «сине-бело-голубыми» и намерен покинуть клуб летом на правах свободного агента, хотя представитель итальянца эту информацию отрицает.

«Особого давления в связи с этим я не чувствую. У Кришито действительно заканчивается контракт с „Зенитом“, и разрешить проблему может только он сам. Так что Доменико должен принять взрослое самостоятельное решение. А мы обязаны уважать выбор футболиста».