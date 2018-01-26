Манчини: «Разрешить проблему Кришито с контрактом может только сам Доменико»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед---
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф -:- Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М---
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарФонбет1.853.44.4
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДижонДижон -:- Логотип футбольный клуб РеннРеннФонбет2.653.252.65
  • Главные новости
  • Все новости
10:42
«Челси» нацелился на форварда «Арсенала»0
10:29
В «Реале» надеются подписать нападающего до закрытия трансферного окна0
10:15
Манчини: «Отставание от „Локомотива“ не такое большое, чтобы прощаться с первым местом»12
09:19
Герасимец: «У „Зенита“ нет стратегии развития»76
01:22
«Барселона» прошла «Эспаньол» в Кубке Испании98
09:28
Игонин: «Предпочту 2-е место „Зенита“ с воспитанниками в составе чемпионству легионеров»9
09:01
Петржела: «Разгром „Зенитом“ „Славии“ - это супер, но у чехов тренер ничего не умеет»9
08:43
Фанаты «Порту» пойдут на подлость, чтобы обвинить «Бенфику» в организации «договорняков»5
08:29
Моуриньо о трансфере Санчеса: «Это очень хорошая сделка. Он мог стоить нам £100-150 млн»10
08:14
Дзюба не полетит на сбор в Турцию со второй командой «Зенита»23
07:56
Пике: «Это удивительно, что „Реала“ не будет в полуфинале Кубка Испании»19
07:42
Моуриньо: «Сери? Трансферов больше не ожидается»1
07:28
«Спартак» не готов платить «Торино» € 20 млн за Льяича25
07:07
Почеттино: «Лучше уж поработаю на ферме, чем стану тренировать „Барсу“ или „Арсенал“»20
06:23
«Шанхай Шэньхуа» сделал предложение «Барселоне» о покупке Иньесты9
05:58
Панюков – о Сарсании: «У меня никогда в жизни не было таких потерь»0
05:37
Суарес – Коутиньо: «С дебютом! Надеюсь, в следующий раз забью с твоего паса»2
05:23
Вальверде: «„Реал“ всё ещё остаётся грозным соперником»7
04:52
Панюков: «В „Браге“ мне не понравилось. Вспоминаю её, и слеза наворачивается»5
04:27
«Малага» взяла в аренду экс-полузащитника «Рубина»4
04:11
Газизов: «Пример Зинченко очень показателен для российских игроков»8
03:58
Вальверде: «Мы возлагаем большие надежды на Коутиньо»1
03:38
Коутиньо: «Это был особенный день в моей жизни»1
03:22
Бускетс: «В первом матче „Эспаньол“ праздновал так, словно уже прошёл дальше»6
02:59
Дани Алвес дисквалифицирован на три матча0

Манчини: «Разрешить проблему Кришито с контрактом может только сам Доменико»

сегодня, 10:07

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом защитника команды Доменико Кришито. По слухам, игрок не хочет продлевать сотрудничество с «сине-бело-голубыми» и намерен покинуть клуб летом на правах свободного агента, хотя представитель итальянца эту информацию отрицает.

«Особого давления в связи с этим я не чувствую. У Кришито действительно заканчивается контракт с „Зенитом“, и разрешить проблему может только он сам. Так что Доменико должен принять взрослое самостоятельное решение. А мы обязаны уважать выбор футболиста».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Манчини: «Отставание от „Локомотива“ не такое большое, чтобы прощаться с первым местом»
Сегодня, 10:15 12
Игонин: «Предпочту 2-е место „Зенита“ с воспитанниками в составе чемпионству легионеров»
Сегодня, 09:28 9
Герасимец: «У „Зенита“ нет стратегии развития»
Сегодня, 09:19 76
Панюков – о Сарсании: «У меня никогда в жизни не было таких потерь»
Сегодня, 05:58 0
Панюков: «В „Браге“ мне не понравилось. Вспоминаю её, и слеза наворачивается»
Сегодня, 04:52 5
Газизов: «Пример Зинченко очень показателен для российских игроков»
Сегодня, 04:11 8
Обсудить
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:22
Уйти то хочется, но зенитовскую зарплату мало кто потянет. Потому и думает.
AmG1991
AmG1991
сегодня в 10:19
Разрешить проблему может только бабло зенита и ничто больше.Дайте ему больше денег и снова начнуться оды о любви к зениту😂
Казанский
Казанский
сегодня в 10:14
У Кришито истек срок давности уголовного преследования за договорные матчи в Италии и он может смело возвращаться на Родину с мешком газпромовских денег))
Карпин Валерий Георгиевич
Карпин Валерий Георгиевич
сегодня в 10:12
Исправьте ошибку в новости
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 10:11
Еще один титул за Зенит как минимум Кришито не помешает!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100